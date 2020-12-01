أخبار التعليم.. مظاهرات طلابية و"المتحولة جنسيا" لن تعود إلى التدريس

منذ بداية العام الدراسي والآباء والأمهات يعانون من القلق والتوتر، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، لذلك يتابع أولياء الأمور أهم الخدمات التعليمية التي نشرت على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن" أبرز أخبار التعليم اليوم، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مظاهرات طلابية في الجامعة الأمريكية اعتراضا على زيادة المصروفات

نظم طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقفة احتجاجية أمام إحدى بوابات الجامعة، بعد احتجاجات الطلاب، نتيجة رفض الجامعة عودة الدراسة في الجامعة والاكتفاء بالدراسة أون لاين، رغم تأكيد أساتذة الجامعة ضرورة عودة الدراسة، مؤكدين عدم وجود دراسة فعلية تتناسب مع ارتفاع قيمة زيادة المصروفات 11%.

التعليم: المعلمة المتحولة جنسيا لن تعود إلى التدريس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المعلمة المتحولة جنسيا فريدة رمضان، لن تعود إلى التدريس مرة أخرى، قانونا، بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أنّ المعلمة أنهت خدمتها منذ 14 عاما، بسبب الغياب المتكرر وليس التحول الجنسي، موضحا أنّ الوزارة تنفذ القانون على الجميع.

"التعليم" تدرس عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للطلاب المسجونين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أنّ الوزارة تدرس عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، للطلاب المسجونين إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إطلاق قناة تعليمية جديدة للمرحلة الابتدائية خلال أسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق قناة تعليمية جديدة للمراحل الدراسية من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي بشكل مجاني، خلال أسبوع أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور.

مصير الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المهلة الأخيرة التي حددتها الوزارة لأولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية من أجل سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 انتهت أمس الاثنين.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الإجراءات التي بدأت تتخذها المدارس الخاصة والدولية بداية من اليوم هي إرسال إنذار لولي الأمر وإعطائه مهلة لمدة أسبوعين، وإذا لم يسدد ولي الأمر قيمة القسط الأول، سيتم إنذاره مرة أخرى وإعطائه مهلة أخيرة لمدة أسبوعين أخرين.

جامعة عين شمس: 100 حالة كورونا محجوزة في مستشفياتنا

كشف الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، أنّ المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة سواء "الدمرداش"، أو مستشفيات عين شمس التخصصي، أو مستشفيات عين شمس فرع العبور، مستعدة على أكمل وجه لمواجهة أي طوارئ، وفقًا للخطة الموضوعة بقيادة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.