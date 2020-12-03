إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

أصيب شخصين بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة في قرية سلامون، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ونقلا إلى المستشفي الجامعي بشبين الكوم.

وتلقى اللواء احمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بوقوع مشاجرة في قرية سلامون، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكدت مصادر بالقرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المشاجرة حدثت بسبب الخلافات في أثناء تواجدهم بالحقل، مشيرا إلى أن المصابين نقلا إلى مستشفي الشهداء المركزي، وحولتهم إلى المستشفى الجامعي؛ لخطورة حالتهم الصحية.

وأوضحت المصادر أن المصابين، هما "أسامه. م. ا. ع"، مصاب بطلق نارى بالظهر، و"محمود. س. ع. ا"، بطلق نارى بالرجل اليمنى واليسرى، مؤكدا أن الشرطة تجري تحرياتها في الواقعة، ومعرفة أسبابها، وسؤال شهود العيان حولها.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الشهداء، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة .