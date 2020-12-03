"ألسن عين شمس" تكرّم المستشار الثقافي الإسباني

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في مكتبه، كانديدو كريس، المستشار الثقافي الإسباني، لمناقشة التعاون مع الجامعات الإسبانية، بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن، بحضور الدكتور محمد الصغير، رئيس قسم اللغة الإسبانية، والدكتورة يمنى عزمي، أستاذ اللغة الإسبانية المساعد ورئيس لجنة العلاقات الثقافية بالكلية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين، سبل تطوير العلاقات التعليمية وزيادة البرامج التعليمية، وزيادة أعداد الأساتذة الزائرين من الجانب الإسباني، لتعود الفائدة على طلاب كلية الألسن.

واستعرض المتيني، برامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة، وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها وآليات دعوة الطلاب الإسبان لدراسة اللغة العربية بجامعة عين شمس.

وفي ختام اللقاء كرّم رئيس الجامعة، المستشار الثقافي، وسلّمه درع الجامعة والكلية، تقديرًا لجهوده في تطوير العملية التعليمية بين الجامعة والجامعات الإسبانية.

وعقب مراسم الاستقبال افتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات اللقاء المفتوح مع طلاب الكلية، للمستشار الثقافي الإسباني، كانديدو كريس، وسط لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب القسم. وقدم الدكتور محمد الصغير رئيس القسم كلمة ترحيبية بالضيف.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، إنّ قسم اللغة الإسبانية بالكلية من أعرق الأقسام على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وجرى افتتاحة منذ نحو 63 سنة، مؤكدة حرص إدارة جامعة عين شمس على مد أواصر التعاون الدولي وإبرام بروتوكولات التعاون مع الجانب الإسباني.

وأكدت عميد الكلية، أهمية تدريب و تأهيل الهيئة المعاونة بالقسم خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، مشيرة إلى أنّ الكلية الآن تمتلك منصة إلكترونية بها نحو 16 ألف مشترك بين أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وطلاب، يمكن من خلالها إعداد وتدريب الهيئة المعاونة بالقسم، بالاشتراك مع الجامعات الإسبانية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتابعت عميد الكلية، أنّ الكلية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للارتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين والأجانب.

من جانبه، أكد المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة، أهمية التعاون مع الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ جامعة عين شمس تتمتع بسمعة عالمية متميزة في الأوساط البحثية، وأنّه يعلم أنّ جامعة عين شمس تضم أكبر عدد من دارسي اللغة الإسبانية على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من تعاون فعال بين الجامعات الإسبانية وجامعة عين شمس.

وأشار إلى فعاليات مهرجان السينما الإسباني، الذي تحرص كلية الألسن بجامعة عين شمس على الاشتراك في فعالياته بشكل دوري، وتقديم مكافآت لأفضل ملخص للأفلام الإسبانية من طلاب أقسام اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية.

وخلال لقاء المستشار الثقافي بالطلاب، قدّم عرضًا متميزًا مصحوبًا بعرض باور بوينت، قدّم خلاله تعريفًا بأشهر المدن الإسبانية وأهم ما يميزها وتاريخها، كما استعرض المأكولات والاحتفالات الإسبانية الشهيرة.