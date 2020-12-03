القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة حقائب السيدات في كفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطلين، لسرقتهما حقائب السيدات مستخدمين دراجة نارية، وذلك بعد تعدد بلاغات السيدات أمام مباحث القسم.

وكان مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، قد تلقى عدة بلاغات من سيدات مقيمات بدسوق، فوجه على الفور مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغات، وتمكنت مباحث القسم من القبض على عصابة تخصصت في سرقة المتعلقات الشخصية للمواطنين.

وبفحص البلاغات بعد بلاغ إحدى السيدات التي أفادت بقيام مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها "هاتف محمول، مبلغ مالي"، حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، أمكن تحديد هوياتهم.

وأسفرت جهود فريق البحث وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ أن مرتكبي الواقعة عاطلان لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف وارتكابهما واقعتين بذات الأسلوب، فتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع.