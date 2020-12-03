بدء استخراج الأوراق الثبوتية مجانا لذوى الإعاقة بجنوب سيناء لمدة أسبوع

أكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أنه سيجري استخراج أوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومي، ووثائق السفر، وتصاريح العمل مجاناً لذوى الإعاقة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر، و لمدة أسبوع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بكافة مدن المحافظة لتسهيل وسرعة إجراءات الحصول على المستندات المطلوبة، مع تقديم الدعم والمساعدة لهم.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن مبادرة " كلنا واحد - حياة كريمة" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفعيل الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين، والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري.

وذلك في ضوء اهتمام وزارة الداخلية بالتواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال.