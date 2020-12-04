"الوطن" تنشر الرسومات الهندسية لـ"المشاية الكهربائية" بمطار القاهرة

تنشر "الوطن" الرسومات الهندسية الخاصة بمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي، البالغ تكلفته 170 مليون جنيه.

وكشفت الرسومات الهندسية التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن مشروع المشاية الكهربائية الجديد، سيربط بين مبنى الركاب رقم 2، والجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولى، وسيتم الانتهاء منه فى أواخر شهر يونيو 2021.

وتفقده المشروع بالأمس، الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، برفقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، واللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعدد من محرري شئون الطيران المدني.

من جانبه، أكد المهندس ياسر عاصم، أحد القيادات الهندسية التنفيذية بالمشروع، أن عملية الربط تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة بمبنى الركاب 2، وتحسين مستوى خدمة انتظار السيارات لرواد المبنى، وكذا تنظيم وتسهيل حركة المترددين على مبنى الركاب، فضلا عن الاستغلال الأمثل للجراج المتعدد الطوابق، والذي تم بناؤه عام 2008، ولم يتم استغلاله على الشكل الأمثل، نظرا لعدم ربطه بأي من مباني المطار الثلاثة.

ياسر عاصم: أماكن انتظار للأتوبيسات السياحية وكافتريات وغرف مراقبة للشرطة

وأوضح المهندس أحمد جمال، أحد مديري المشروع، أن مشروع المشاية الكهربائية مغطى بطول 310 أمتار وكوبري بطول 60 مترا وعرض 7 أمتار و50 سم، من خلال منطقتين تجميع (الأولى عند الجراج متعدد الطوابق، والثانية عند مبنى الركاب 2) بالإضافة إلى 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية، بالإضافة إلى منطقة انتظار (HUB) بمساحة 1200 متر مربع تشمل مساحات تجارية ودورات مياه، كما تمت إعادة تنسيق المنطقة بين صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب 2 لتشمل أماكن انتظار للأتوبيسات السياحية وكافتريات، وغرف إدارية للشرطة والمراقبة، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حتى الآن 35%، وسيتم الانتهاء منه فى أواخر شهر يونيو 2021.

"الوزير" يستمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء وتنفيذ المشروع

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، تفقد أمس مشروعات التطوير التي تتم حاليا في عدد من مواقع العمل والمنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني، وقام بجولة تفقدية لمشروع المشاية الكهربائية التي تربط بين مبنى الركاب رقم 2 الجديد والجراج المتعدد الطوابق بمطار القاهرة، واستمع "الوزير" إلى شرح تفصيلي عن مراحل إنشاء وتنفيذ المشروع وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام والطرق المحيطة.

وكان وزير الطيران، أعلن أن ما يتم من أعمال تطوير وتحديث بمطارات الجمهورية وخاصة مطار القاهرة الدولى، تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية لضيوف مصر، تتوافق مع المعايير العالمية بما يساهم في توفير كل سبل الراحة والأمان للركاب والمسافرين، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الطيران المدني باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطني.