مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 84 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، 84 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 10 آلاف مسافر، كما يغادر المطار 82 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 9 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 19 ألف مسافر

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة مغادرة ووصول نحو 19 ألف راكب على متن 166 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين والعاملين بصالات السفر والوصول.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويضم القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـ PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

كما تطبق الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على متن رحلاتها.

تنسيق أمني للتيسير على المسافرين

كانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي شنت عدة حملات مؤخرا للقضاء على التكدس والزحام بصالات السفر والوصول، إلقاء القبض على الخارجين على القانون.