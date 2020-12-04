إزالة فورية لـ89 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة، أن إجمالي ما أزيل من تعديات خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغ 89 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بإجمالي مساحة فدانين و22 قيراطا و14 سهما، عبارة عن إزالة فورية لـ83 حالة بمساحة فدانين و18 قيراطا و13 سهما، وإزالة سابقة لـ6 حالات بمساحة 3 قراريط وسهم.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد، حفاظا على الرقعة الزراعية، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وشدد "الجمل" على إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، برصد أي مخالفة تعدٍ على الأرض الزراعية، والتعامل بكل حزم لأي حالة، ودوام المتابعة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية، بالمخالفة للقرارات الوزارية.

في سياق مختلف، أكد المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، شن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 222 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 101 محضر مخالفات مخابز" نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة"، و121 محضرا أسواق "عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، ومخالفات أخرى".

وخلال الحملة، تحرر 3 محاضر جنح بناحية الشهداء ضد أصحاب محال بقالة؛ لحيازتهم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبطت 69 عبوة، و176 قطعة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تحرير محضرين بناحية أشمون، ضد أصحاب محال بقالة؛ لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي .

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق، حفاظا على حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين؛ لحماية المواطنين من أي تلاعب.