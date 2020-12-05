6 خطوات لإصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية

ترصد "الوطن" كيف يقوم المواطن بالحصول علي إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية، واتاحت بوابة مصر الرقمية كيفية الحصول علي بدل الفاقد، باتباع الخطوات الموضح التي يرصدها التقرير التالي:

- اختيار خانة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

- يظهر اسم صاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، ويتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

- يتم إرسال كود تحقق على الهاتف الخاص بالمواطن، ويتم إدخاله.

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

وقد قامت الوزارة في إطار تحولها الرقمي لخدمات بطاقات التموين، المفعل به جزئيًا منذ فترة عبر موقع دعم مصر، بدأت تفكر في خطوات رقمنة أكبر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحًا أن الوزارة ستعلن كل تفاصيل مشروع توصيل بطاقات التموين للمنازل، قبل نهاية العام الجاري.

كما أن خدمة توصيل بطاقات التموين للمنازل، ستكون على غرار ما تقدمه الهيئة القومية للبريد، من خدمات مماثلة في توصيل خدمات حكومية أخرى، سواء فيما يتعلق بخدمات المرور والتراخيص الخاصة بالسيارات، وأيضا خدمات البنوك، موضحًا أن توصيل البطاقات للمنازل سيكون برسوم إضافية.

وتواصل الحكومة جهدها لتوفير وتأمين الدعم النقدي التمويني للفئات الأكثر احتياجا، حيث تستهدف الوصول إلى 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز في العام المالي 2020-2021.

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر موقع دعم مصر، تتضمن خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بطاقة تموين جديدة، وتفعيل البطاقة، وخطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.