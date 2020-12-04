ضبط 4 أشخاص روجوا لممارسة أعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها إستعداده لممارسة الفجور مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية ، وتبين أنه مقيم بذات الدائرة ، وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما تم ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

وأكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بمسمى إحدى الفتيات تحتوى على العديد من الصور الفتيات ، تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (سيدتين – مقيمتان بالجيزة) ، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبمواجهة إحداهن أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب ، وتسهيل وإستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وأضافت بأنها قد أنشات تلك الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأولى.. كما تم ضبط (عدد "2" هاتف محمول "يحتوى أحدهما على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطهما المؤثم").

كما أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"بمسمى إحدى الفتيات ، تدعو من خلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تُحول لمنشىء الصفحة فى صورة "كروت شحن".

بإجراء التحريات أمكن تحديد هوية صاحب الحساب المُشار إليه وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بالفيوم).. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه بمحيط منطقة سكنه ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى من بينهم الصفحة المشار إليها ، وقيامه بوضع صور وهمية لفتيات تحصل عليها عبر الإنترنت ، يدعو من خلالها الراغبين فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تُحول له فى صورة كروت شحن وعقب تحويل الرصيد له يقوم من خلال خاصية بالهاتف المحمول الخاص به بتغيير صوته والتواصل مع متابعيه هاتفياً.. كما تم ضبط (عدد "3" هاتف محمول " أحدهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.