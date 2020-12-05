طقس السبت.. دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارا وأمطار بالإسكندرية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور، حالة الطقس اليوم السبت، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الجو باردًا في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، وأن تتكون شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، ورفح وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11.

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14.

دمياط العظمى 22 والصغرى 13.

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11.

السويس العظمى 23 والصغرى 12.

العريش العظمى 21 والصغرى 12.

طابا العظمى 21 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 3.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 22 الصغرى 10.

المنيا العظمى 23 والصغرى 10.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 10.