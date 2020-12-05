"كاتدرائية السمائيين" بشرم الشيخ تحتفل بالعيد العاشر لتدشينها

أقامت كاتدرائية السمائيين "إيبارشية سيناء الجنوبية" بشرم الشيخ، احتفالية كبرى احتفالا بالعيد العاشر لتدشين الكاتدرائية، بحضور الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير موسى النبي العامر بسيناء، وجمع غفير من أقباط جنوب سيناء، والسائحين من زوار المدينة.

أقيم الحفل وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث جرى قياس درجة حرارة جميع الوافدين للمشاركة في الحفل وتعقيمهم، وتخلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية.

وقال الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، إنه جرى وضع حجر الأساس للكنيسة عام 2002، وجرى افتتاحها عام 2010، بحضور البابا شنودة، وتتميز الكنيسة بوجود العديد من الرسومات والنقوشات لأحداث هامة في التاريخ المسيحي، مثل العشاء الأخير، وعدد من معجزات المسيح، وملعب كرة قدم.

وأكد الأنبا أبوللو، أن كاتدرائية السمائيين تعد من أهم الوجهات السياحية الشهيرة في العالم، وجرى اختيارها ضمن أفضل 5 كنائس على مستوى العالم، لما تتميز به من طراز معماري فريد، ورسومات مبهرة، وتضم كافة الخدامات سواء للأجانب أو المصريين من مختلف الأعمار.

وأوضح الأنبا أبوللو، أن الفن القبطي يغلب على الطابع الفني والمعماري للكنيسة، كونها تزخر بالرسومات القبطية المسيحية، وبلغت تكلفة إنشائها نحو 100 مليون جنيه.

وترأس الأنبا أبوللو صلاة القداس الإلهي، وقام خلال القداس بسيامة عدد ٦٩ من المتقدمين لنوال نعمة الشموسية، وسط فرحة شعب وآباء وأمهات الشمامسة الجدد.