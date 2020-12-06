"أنا متحجبة داخليا".. أبرز تصريحات شريهان في عيد ميلادها

تمر اليوم ذكرى ميلاد فنانة شاملة.. صنفت بأنها أهم فنانة استعراضية فى تاريخ الفن المصرى.. تاريخ حافل من الفن والاستعراض فى التليفزيون والسينما والمسرح.. فى مثل هذا اليوم ولدت شريهان.. وبهذه المناسبة نعرض لكم مجموعة من تصريحاتها عن حياتها الشخصية والفنية.

- اسمى شريهان أحمد عبدالفتاح الشلقانى.. من مواليد حى الزمالك.

- والدتى كانت أول زوجة لأحمد خورشيد اللى كان من أعظم مديرى التصوير فى تاريخ مصر وله علامات فى السينما المصرية زى فيلم الشيماء ومعلم أجيال.

- أمي خلفت أختى الكبيرة وهى عندها 17 سنة.. أختى جيهان وبعدها بسنة عمر خورشيد، وبعدها أحمد خورشيد اتجوز السيدة اعتماد خورشيد وأمى رفضت ده وسابت البيت وقعدت عند والدتها وتزوجت حسن سرور الصبان وكان ابن وزير المالية السعودية وبعدها تزوجت أبويا أحمد عبدالفتاح الشلقانى وكان معاه 7 دكتوراه فى القانون.

- عمر خورشيد كان عنده حمى البحر المتوسط وكان مرض صعب جدا علشان كده أمي خافت إنها لو اتجوزت رسمى تخلف ولد وعمر يدخل الجيش ويحصله حاجة لأنه مش هيستحمل فتزوجت عرفيا.

- وأنا فى سن 11 عاما بلغتنى أمى أن والدى هو أحمد عبد الفتاح الشلقانى ففرحت جدا لكن قالت لى بس هو مات النهاردة.

- كنت بشوفه بيجى يسيب لوالدتى فلوس علشان مصاريفى ومصاريف المدارس.. لما فهمت بدأت أزعل من والدتى لأن أنا مش ذنبى إنى أتحمل مشاكل أخواتى ومسؤولية مليش دعوة بيها لأنى دخلت فى مشكلة ورث مع عمى مين يورث أنا ولا هو.

- كانت القضية بالنسبة لي مش فلوس.. القضية اسم ونسب وحقوق وقانون وعاوزة أفهم ومش قادرة لأنى صغيرة جدا.

- لما بدأت أدرك حسيت أنها اتحطت فى ظروف صعبة جدا.. وطلبت منى أنى أدخل كلية الحقوق لأنها كانت بالنسبة لها شرط أساسى.

- كنت بحب التقليد كنت بقلد عبدالفتاح القصيرى والريحانى وزينات صدقى وكنت بقلد كويس قوى الأستاذ محمد صبحى فى مسرحية انتهى الدرس يا غبى.

- بدأ عمر يقول لأمى البنت دى فيها حاجة مختلفة ولازم تمثل.

- عشت فى بيت كله فن وبقى بيجرى فى دمى ولا عاوزة أذاكر ولا أروح مدرسة عاوزة أمثل وأرقص وأغنى.

- بدأت أتعلم الرقص فى مدارس خاصة فى لندن وباريس وأسبانيا.. وبدأت فى برنامج أطفال.

- أمى جابت من الآخر أنتجت لى أول مسلسل كان اسمه "المعجزة" وأنا عمرى 8 سنوات لكن اختيار المخرج أحمد طنطاوى مش موفق لأنه كان مخرج دينى لكن كان مسلسل لذيذ فى استعراضات واجتماعى والناس حبونى من خلال هذا المسلسل.

- بعدها أنتجت لى أول فيلم اسمه "الخبز المر" علشان كانت عاوزة تشوف لو الناس حبوا شريهان خلاص تدخل من الباب الكبير باب البطولة ونجحت الحمد لله.

- وبعدين قدمت فيلم قطة على نار وبعدها أخدت جايزة عن فيلم العذراء والشعر الأبيض من هنا بقت خطوتى ثابتة.

- صاحب الفضل عليا فى دخولى الفن والدتى وعمر خورشيد.

- اشتغلت مسرح مع أستاذ محمد صبحى فى مسرحية المهزوز والانتحار وبعتبره أستاذى فى التقاليد المسرحية والصوت والإلقاء والوقفة المسرحية وبدأت أقرأ فى الفن والأدب العالمى والفضل فى ده كان للأستاذ محمد صبحى.

- حاسة إنى قصرت فى السينما ومدتهاش حقها.. بحب أحترم نفسى وأعمل فن صح ومحترم.

- عندى حزن كبير على نفسى عاوزة أقدم كتير وجوايا كتير لكن مش هنزل أهزر لا فى التليفزيون ولا السينما ولا المسرح.

- التمثيل مش تهريج.. 50 فى المائة من نجاح أى عمل استعراضى الملابس والـ 50 الثانية الإضاءة والديكور.

- كنت بتفرج على فوازير سمير غانم ونيللى وحتى فوازيرى وأعمل دراسة وأقول الجمهور حب إيه ومحبش إيه، ممكن أقدم فكر جديد أزاى.

- لما أعمل فوازير لازم أعمل حظر تجوال.. الناس كلها تستنى تشوفنى لازم أعرف أقعد الجمهور يتفرج ما ينفعش يشوف أول حلقة ويقفل وينزل ويقول ابقو سجلوها لى.. أموت نفسى لو مشاهد سجل الحلقة ورجع شافها بليل.

- مبحبش أبقى كوباية شاى بعد الفطار أسلى المتفرج ويهضم بحلقتى.

- فهمى عبدالحميد كان مدرسة وكان عارف يعنى إيه نجم.. كان بيطلع من رمضان يأخذ شهر راحة و11 شهر بيجهز فى الفوازير.. بيحضر كل حاجة وانتى تروحى نجمة كل شيء جاهز.. النهاردة عاوزين يقدموا الفوازير قبلها بأسبوعين.

- فهمى كان والد ليا على المستوى الإنسانى.. على المستوى الفنى له فضل كبير جدا فى رقبتى.. فى يوم كلمنى وده كان حلم وكان أى حد تعرض عليه فوازير يقول اشتغلها ولو ببلاش.

- قال لى تقبلى تشتغلى معايا قولت طبعا أنا مبسوطة جدا قال طب مش هتسالينى عن دورك أنا عاوزك فى دور سمكة.

- الصدفة لعبت فى حياتى دور مهم جدا.. إنى أقف قدام الأستاذ "عبد الرحيم الزرقانى" وأتعلم.. إنى أقابل أستاذ عبدالوارث عسر ويدرس لى كتاب فن الإلقاء.. إنى أقابل السيدة أم كلثوم وأقعد على حجرها وأدون وأحفظ جوايا كل اللى بتقوله، إذا كانت نصيحة لأخويا عمر فى بروفة أو أى كلمة بتقولها.. إنى أقعد مع عبدالحليم فى بيته فى الجبلاية كل يوم.. إن رشدى أباظة جارنا فى الدور الرابع واحنا فى التاسع فبيبقى طول اليوم عندنا.. إنى وأنا طفلة بيلحن لى الأستاذ أحمد صدقى.

- لحظة مش بنساها فى عيد ميلاد عمر فى بيروت وأنا كان عندى 9 سنوات وعبد الحليم وفريد الأطرش بيغنوا وأنا ابتديت أرقص.. عبدالحليم بكى وقلع السلسلة بتاعته كان فيها عين زرقاء وحطها فى رقبتى وفريد قاله أنا مش لابس حاجة أديهالها يعنى أنت بس اللى بتحب البنوتة وتانى يوم بعتلى هدية عين بخرزة زرقاء تانية يعنى عندى اتنين واحدة من حليم والتانية من فريد.

- مفيش حاجة كان نفسى فيها ومتحققتش.. علشان يثق فيا كل هذا الكم من جمهورى شيء صعب قوى.. والنجاح سهل لكن الحفاظ على الاستمرارية فى النجاح أصعب.

- مش مصدقة إنى أم كان حلم وربنا حققهولى.. وربنا يدى كل ست طفل لأنه إحساس ملوش وصف.

- قصة حادثتى اتقال فيها مليون قصة لكن هحتفظ بالقصة الأصلية لميعاد معين هقول فى كل تفاصيلها

- الحادثة كانت صعبة جدا والحقيقى فيما يقال أنها كانت حادثة سيارة وكانت حادثة بشعة ظهرى اتكسر العمود الفقرى والحوض كمان وعصب رجلى اليمين اتقطع والعظم دخل فى النخاع الشوكى.. ضعت خالص.

- الدكاترة قرروا أنى أعمل عملية وإن لسه فى أمل أرجع اتحرك

- سافرت باريس وعمل العملية دكتور ألمانى.. العملية مدتها كانت ٩ ساعات ونصف وفضلت بعدها ٦ شهور بالحزام وتعبت جدا علشان أرجع أقف على رجلى.. شفت عذاب وآلام سواء الجسد أو الأقلام اللى جرحت فيا.

- بحس إنى متحجبة داخليا.. مبغضبش ربنا مبعملش حاجة غلط عارفة اللى ليا واللى عليا مبظلمش حد مبقتلش مبسجنش وبصلى وبصوم.