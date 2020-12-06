بدء تنفيذ "محور شمالي" موازٍ للقطار الكهربائي في الشروق

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن البدء في تنفيذ "محور شمالي" بالمدينة موازٍ لمسار القطار الكهربائي، والذي يُعد أكبر مشاريع الطرق في المرحلة الحالية لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم 1 حتى مدخل رقم 2 وذلك بطول 4 كم، كما يهدف المحور الذي يتوسطه موقع محطة القطار الكهربائي الجاري تنفيذها على إتاحة الانتقال من الواجهة الشرقية الواقع بها منطقة الإسكان الاجتماعي، وكذلك أحياء القطاع الشرقي بالمدينة مباشرةً عبر هذا المحور بدلاً من الانتقال من الطرق الداخلية.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى عباره عن تطوير الجزء القديم من مدخل 1 حتى محطة القطار بطول 800 م والمرحلة الثانية التي تعتبر أهم المراحل نظرا لتعارضها مع سور وحدة الدواجن التابعة للقوات المسلحة والتي تم التنسيق والموافقة على استقطاع المسافة بطول المسار لتنفيذ المحور والثالثة حتى مدخل الإسماعيلية 2 ربطاً على الكوبري والمحور الشرقي.

البدء في تنفيذ "محور شمالي" موازي لمسار القطار الكهربائي بمدينة الشروق

وأوضح الغيطي، أن المحور يتضمن تنفيذه طريقين بكل طريق ثلاث حارات مرورية تشمل التخطيط المروري واللافتات الإرشادية والتحذيرية فضلا عن الإنارة العامة ورصيف مشاه وجزيره وسطى، مؤكدا على طاقم الإشراف والشركة المنفذة على سرعة التنفيذ على الوجه الأمثل نظرا للنفع الذي يعود على مدينة الشروق من هذا المشروع.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح بأنه تم البدء في تنفيذ متنفس ترفيهي مفتوح لقاطني المدينة "مُنتزه الشروق" على مساحة 60 ألف م ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق من حيث المساحة، في إطار خطة جهاز مدينة الشروق للتوسع في توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.

وكان المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أوضح أن مشروع "مُنتزه الشروق" سيتضمن ملاعب رياضية عبارة عن "ملعب كرة قدم خماسي وملعبي كرة سلة وطائرة"، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض 5 أمتار ومسار دراجات ومقاعد انتظار لزوار الحديقة، مشيرا إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها، تأتي في ضوء الاستغلال الأمثل للأراضي بالمدينة، حيث سيتم تنفيذ المشروع بأراضي حرم خطوط البترول بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ التوصيات والحمايات اللازمة.