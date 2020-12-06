أماكن استلام منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة: هتتصرف من النهاردة

بدءا من اليوم الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة، تصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال منحهم 500 جنيه.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.

فودافون كاش

وتعد خدمة فودافون كاش إحدى الأماكن التي يمكن أن يتوجه اليها العامل للحصول على المنحة، بعدما أعلنت الشركة مشاركتها في صرف المعونة المستحقة، عن طريق أكثر من 180 ألف منفذ وماكينات صرف آلي في جميع أنحاء الجمهورية.

البنك الزراعي المصري

وكان البنك الزراعي المصري أعلن في وقت سابق صرف المنحة الاستثنائية التي أقرّتها الدولة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا؛ وذلك من خلال جميع فروعه بكل أنحاء الجمهورية (1210 أفرع) .

ومن المفترض أن يستقبل العامل المستفيد من المنحة رسالة نصية من البنك على الهاتف المحمول بمكان وميعاد الصرف.

هيئة البريد المصري

وتصرف هيئة البريد منحة العمالة غير المنتظمة، للمواطنين المستحقين عن طريق إرسال رسائل نصية للمستفيدين بمكان وميعاد الصرف.

ويمكن للمواطنين صرف المنحة باستخدام البطاقة من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة أو فروع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة للشراء من خلال نقاط البيع.

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

- باب البحر

31 شارع باب البحر، باب الشعرية.

- شبرا مصر

81 شارع شبرا.

- غمرة

4 شارع ميدان الظاهر.

- خالد بن الوليد

ميدان الجرن، الشرابية.

- أكاديمية البحث العلمي

شارع القصر العيني، بجوار مسرح السلام.

- سراي القبة

89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

- المرج أول

شارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي، المرج.

- حلمية الزيتون

17 شارع الكمال، حلمية الزيتون.

- الحي السابع

عمارة 69 مساكن عثمان، مدينة نصر.

- المعادي

شارع 9، المعادي.

- منشية الصدر

198 شارع ترعة الجبل، حدائق القبة.

- الأزبكية

مبنى مركز الحركة، رمسيس.

- السيدة عائشة

2 زقاق أبي البقاء، السيدة عائشة.

- القاهرة الرئيسي

1 شارع عبدالخالق ثروت، ميدان العتبة.

- مجمع التحرير

مبنى مجمع التحرير، ميدان التحرير.

- باب اللوق

21 ميدان الفلكي، شارع الأزهار، باب اللوق.

- مجلس الشعب

شارع مجلس الشعب.

- العباسية

5 شارع سليم عبده، ميدان عبده باشا، العباسية.

- محمد فريد

1 شارع محمد فريد، القاهرة.

- جاردن سيتي

مبنى مجمع التحرير.

- رمسيس

57 شارع رمسيس، الأزبكية.

- الفجالة

11 شارع سراج الدين ، الأزبكية.

- الحي العاشر

14شارع مهدى عرفة، برج الروضة، الحي العاشر.

- مرور القاهرة

مبنى إدارة مرور القاهرة، العتبة.

- العباسية ثان

2 شارع السرايات، ميدان عبده باشا.

- نادي القاهرة الرياضي

ميدان أحمد ماهر، القاهرة.

- منيل الروضة

9 شارع قصر المنيل، منيل الروضة.

- المتحف المصري

مبنى المتحف المصري، ميدان التحرير.

- باب الشعرية

178 شارع الجيش، باب الشعرية.

- الزمالك

3 ش البرازيل، الزمالك.

- قصر العيني

71 شارع قصر العيني.

- الزمالك

3 شارع شجرة الدر، الزمالك.

- المقطم

ميدان النافورة، مدينة المقطم.

- الألفي

1 شارع الألفي، وسط القاهرة.

- المقطم

مساكن أطلس بلوك 9 م، 1 شقة، المقطم.

- عابدين

شارع الشيخ ريحان، عابدين.

- السيدة زينب

194 شارع بورسعيد، السيدة زينب.

- حدائق القبة

133 شارع مصر والسودان.

- الحلمية الجديدة

25 شارع مراد، الحلمية الجديدة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة- جامعة القاهرة

شارع بين السرايات، جامعة القاهرة، الجيزة.

- بولاق الدكرور

محطة سكك حديد، بولاق الدكرور.

- الدقي

مبنى الإصلاح الزراعي، الدقي.

- الأورمان

2 شارع ابن كثير، الجيزة.

- المنيب

شارع المجزر الآلي، المنيب.

- سنترال الأهرام

شارع سنترال الهرم.

- الطالبية

10شارع سويلم، الطالبية.

- الأهرام

آخر شارع الهرم، فندق مينا هاوس.

- الرماية

108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

- الكوم الأخضر

شارع جاد الله بجوار المسجد، الجيزة.

- عثمان أحمد عثمان

قرية الحرانية، أبو النمرس، الجيزة.

- القرية الذكية

أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

- مدينة الفردوس

داخل مدينة الفردوس، 6 أكتوبر.

- جامعة 6 أكتوبر

الحي الثالث، 6 أكتوبر.

- حي الشباب

عمارة رقم 50، المجاورة الثالثة، الحي الثالث عشر، مدينة الشيخ زايد.

عناوين مكاتب البريد في الإسكندرية

محرم بك: 67 شارع محرم بك.

سيدي جابر: 328 طريق الحرية سيدي جابر.

محطة الرمل: أعلى نفق محطة الرمل.

منشية سموحة: شارع مصطفى كامل / سموحة.

المندرة: شارع ملك حنفي/ المنتزه.

العجمي البيطاش: مساكن المعلمين بيطاش/ الدخيلة.

الورديان: 209 شارع المكس/ مينا البصل.

سبورتنج: 21 شارع بورسعيد سيدي جابر.

ويأتي صرف منحة العمالة غير المنتظمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدّ فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.