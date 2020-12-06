غير القنصلية.. أرقام تواصل للمصريين بالخارج "لو حصلك مشكلة"

قد يتعرض بعض المصريين بالخارج لمحاولات تهديد أو ابتزاز أو حتى مشكلة ما في محل العمل، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر في بعض الأحيان.

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فإن هناك ​إرشادات وخطوات يجب اتباعها حال تعرض أي مصري لأى مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية.

"الوطن" تقدم لقراءها المسافرين بالخارج الإجراءات التي يجب اتباعها حال تعرضهم للإيذاء.

1- إذا كان التمثيل القنصلي المصري قريب من مقر إقامتك بالبلد التي تقطن بها بالخارج فعليك أولا الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.

2- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلي بعيدا عن مقر إقامتك.

3- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج تواصل مع مكتب التمثيل العمالي هناك.

4- التواصل بالخط الساخن للشكاوى 19787 بوزارة الهجرة ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

ويتلقى الخط الساخن للشكاوى 19787 بوزارة الهجرة كافة الاتصالات للمصريين بالخارج من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

5- التواصل بوزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية: من خارج مصر (00202)33036436، ومن داخل مصر (02)33036436، والفاكس 33036437، وعلى الإيميل: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

ويعد خط الشكاوى لوزارة الهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانوني للمصريين بالخارج.

ونصحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين قبل السفر للخارج سواء للعمل أو الدراسة أو حنة السياحة بضرورة أن يحمل المواطن عقد عمل صحيح وإتقان لغة البلد التي يسافر إليها ولابد أن يمتهن منهة ولديها خبرة كافية بها وذلك في حالة كان السفر للعمل.