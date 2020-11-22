انتهاء تصويت المصريين بالخارج في "إعادة المرحلة الأولى" غداً.. ومحافظات الداخل جاهزة للاقتراع

ينتهى غداً، تصويت المصريين بالخارج، فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى، التى تضم الجيزة و12 محافظة أخرى، فيما أنهت المحافظات استعدادها لانتخابات الداخل المقرر لها غداً وبعد غد، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد «كورونا». وتضم محافظات المرحلة الأولى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح». وبدأ المصريون بالخارج، أمس، إرسال بطاقات التصويت لمقار البعثات الدبلوماسية فى كل دولة، وذلك قبل انتهاء الغد، تمهيداً للبدء فى فرزها، وذلك بعد الانتهاء من التصويت. وشكلت وزارتا «الهجرة والخارجية» غرفة عمليات للتعامل مع أى مشكلات يمكن أن تظهر أثناء التصويت، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بناخبى الخارج، الذين شاركوا فى التصويت بالبريد السريع نظراً لظروف الجائحة.

وفى الداخل، أنهت المحافظات استعداداتها لانتخابات «إعادة» فى 13 محافظة. واستعدت محافظة الجيزة بتجهيز لجان الانتخاب، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة. وأكد المحافظ اللواء أحمد راشد، أنه «تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب». وقال «راشد» إنه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تراعى التباعد بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية».

مقار البعثات الدبلوماسية تستقبل "البطاقات" استعدادا لفرزها

فيما رفعت شركات توزيع الكهرباء درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة لتوفير سبل الدعم، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية خلال يومى انتخابات مجلس النواب. وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية والخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالة الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم فى حالة وجود أى عطل. وأشارت إلى المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ووقف جميع أعمال الصيانة، مع وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل فى حالة الطوارئ فى الأماكن التى تحتاج لذلك، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع وتجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة. كما أنهت محافظة المنيا جميع الاستعدادات اللازمة، إذ جرى تجهيز 511 مركزاً انتخابياً و1099 لجنة فرعية تستقبل 3 ملايين و482 ألفاً و424 ناخباً. وبحث اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، التجهيزات والترتيبات بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة، مشدداً على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمى فقط بإخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف، مع التشديد فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بتنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف، مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت. ويخوض جولة الإعادة 30 مرشحاً بالنظام الفردى، بينهم 10 نواب حاليين، يتنافسون للفوز بـ15 مقعداً داخل 5 دوائر انتخابية، هى: «بندر ومركز المنيا، المنيا الجديدة وسمالوط ومطاى، مغاغة وبنى مزار والعدوة، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوى».

وفى أسيوط، أعلنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، أمس، رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، فى إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة. وقال المحافظ اللواء عصام سعد، إنه جرى تجهيز 497 مقراً انتخابياً و914 لجنة فرعية، لاستقبال 2 مليون و766 ألفاً و955 ناخباً سيدلون بأصواتهم فى 4 لجان عامة. وأكد «سعد»، أنه جرى توجيه كافة رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف الجولات الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتاً إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة.

وفى بنى سويف، أكد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، انتهاء الاستعدادات الخاصة لجولة الإعادة، التى يتنافس فيها 16 مرشحاً للفوز بـ8 مقاعد فردية. ويبلغ العدد الإجمالى للناخبين مليوناً و883 ألفاً و354 ناخباً وناخبة ممن لهم حق التصويت فى 481 مركزاً بإجمالى 692 لجنة فرعية. وأشار محافظ بنى سويف إلى رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسباً للتعامل مع أى مواقف طارئة أو محتملة، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية على مستوى المحافظة، مع تأكيد سرعة إزالة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، مع المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان بالتنسيق مع الصحة والتعليم والوحدات المحلية، فضلاً عن تكليف مسئولى القطاع الصحى بالاستمرار فى تنفيذ خطة التأمين الطبى والإسعاف والإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد.

غرفة عمليات بـ"الهجرة والخارجية" للتعامل مع أي مشكلات

وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن جاهزية 373 لجنة فرعية لتستقبل مليوناً و39 ألفاً و51 ناخباً وناخبة فى دوائر أسوان الـ4 (أسوان ودراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو)، ويتنافس فيها 10 على مقاعد فردية بعد حسم «القائمة الوطنية من أجل مصر» لـ4 مقاعد القائمة عن أسوان فى الجولة الأولى. وشدد «عطية» على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية، باعتبار ذلك مسئولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية، والظهور بالشكل المشرف والراقى، لتحويل ماراثون الانتخابات إلى عرس ديمقراطى كما حدث فى الجولة الأولى من تنظيم جيد وتذليل لكافة العقبات.