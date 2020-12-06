وكيل تعليم القليوبية يتابع استعدادات المدارس لاستقبال جولة الإعادة

تفقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه خالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية وعايدة جبريل مدير إدارة المتابعة بالمديرية وحسين مصطفى مدير تنسيق المتابعة بالمديرية وفريق إدارة المتابعة عددا من مدارس الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة استعدادات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وتفقد الدكتور السيد الفيومي مدرسة الشهيد محمد عبداللطيف خفاجي الثانوية المشتركة بأبو الغيط ومدرسة منشأة أبو الغيط الإبتدائية ومدرسة حسن أبوبكر الثانوية الرسمية للغات ومدرسة حسن أبوبكر الإعدادية للتعليم الأساسي الرسمية للغات ومدرسة التربية الفكرية بالقناطر الخيرية ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية.

وأكد على توفير كافة متطلبات إنجاح العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين على العرس الديمقراطى والناخبين.

وشدد خلال جولته على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير بيئة تعليمية أمنة وصحية للطلاب والمعلمين.

وشدد على المظهر الجمالي والحضاري للمدارس وأنها عنوان للعلم والفكر ويجب أن تخلو ويخلو محيطها من كل ما يشوه معانى الجمال المرتبط بالعلم.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، بالهيئة العامة للاستعلامات، بدء عمل غرفة العمليات بمركز إعلام بنها وشبرا الخيمة غدا الإثنين لمتابعة إجراءات تصويت الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020 بالدائرة الرابعة والتى تضم مركزى قليوب والقناطر الخيرية وقسم قليوب.

واشار عرفة إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بالدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب، يبلغ 606 الف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء الدائرة موزعة على مركزى قليوب والقناطر الخيرية وقسم قليوب.

وأضاف مدير عام إعلام القليوبية في تصريحات صحفية اليوم الاحد، أن غرفة العمليات سوف تتابع الأداء الإعلامي فى انتخابات الإعادة على مدار الساعة ورصد كافة الاحداث والمؤشرات خلال العملية الديمقراطية التى تجرى تحت إشراف قضائي كامل.