وكيل "تعليم القليوبية" يتفقد مقرات جولة الإعادة في قليوب

تفقد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقه محمد عبد المقصود مدير عام إدارة قليوب التعليمية مقار اللجان الانتخابية بمدارس إدارة قليوب التعليمية، استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والتي تجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم تجهيزات المقار الانتخابية بمدرسة قليوب الثانوية بنات القديمة ومدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، ومدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات ومدرسة سنديون الإعدادية بنات.

واطمأن الدكتور السيد الفيومي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020، بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك المدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته بنهو كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الاعادة فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 606 آلف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية

وأكد الهجان ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع.