وكيل تعليم القليوبية يشيد بارتفاع نسبة الحضور خلال تفقده مدرسة بشبرا

تفقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، عددا من مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، ومنها مدرسة شبرا الخيمة للتعليم الأساسي "بنات".

وتابع وكيل الوزارة، انتظام العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وأشاد بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وارتفاع نسبة الحضور بين الطالبات.

وأكد الفيومي، أن جولات وقوافل المتابعة مستمرة على كافة مدارس المحافظة وكافة المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية، لمتابعة حالة الانضباط التعليمى والإداري من أجل تحقيق عام دراسي منضبط ومتميز.

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، أن أجهزة المديرية تعمل جاهدة على توفير كافة متطلبات إنجاح العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمدارس المحافظة، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين ومتابعة سير الدراسة بمختلف الإدارات.

وفي قليوب، تفقد وكيل التعليم، مقار اللجان الإنتخابية بمدارس إدارة قليوب التعليمية، استعدادا لجولة الإعاده بانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم تجهيزات المقار الانتخابية بمدرسة قليوب الثانوية بنات القديمة، ومدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، ومدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات، ومدرسة سنديون الإعدادية بنات.

واطمأن الفيومي، على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، واستعدادا لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب.

وشدد وكيل الوزراة، على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.