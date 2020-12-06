"المركزي للإحصاء": بعض الأسر المصرية دخلها يتخطى 2.5 مليون جنيه سنويا

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر أحد المصادر الرسمية والرئيسة للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين في الاتجاهات كافة.

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسية التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".

وتابع: "في عام 2017-2018 أعلننا أن نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن، أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، حيث هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".

وأشار، إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 96 ألف جنيه: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على أعلى مستوى مثل الرحاب ومدينتي وهناك أسر دخلها يزيد على مليونين ونصف المليون جنيه في السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".