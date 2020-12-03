المركزي للإحصاء: 19.2% إجمالي إنفاق الأسرة على المسكن ومستلزماته

قال طاهر حسن صالح، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ نسبة الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على المسكن ومستلزماته كانت أهم ثاني بند من بنود الإنفاق الخاصة بالأسر المصرية في عام 2019-2020.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي بشأن نتائج بحث الدخل والإنفاق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "كانت تقدر بنحو 19.2% من إجمالي الانفاق واختلف من الحضر إلى الريف، فكان في الريف 19.7% على مستوى الجمهورية، وفي الحضر 20.4%، وأعلى نسبة إنفاق على المسكن في أقاليم الجمهورية وصلت في محافظات الحدود إلى 22%، أما في المحافظات الحضرية فكانت 21.3%".

وتابع: "بالنسبة إلى التوزيع النسبي في الانفاق أو الاستهلاك الفعلي للأسرة على المسكن خلال عام 2019-2020 كانت بنود الإنفاق على المسكن بواقع 55.4% للقيمة الإيجارية المحتسبة، و25.6% على الكهرباء والغاز، والمياه والخدمات المتعلقة بنحو 8.3%، والإجيار الفعلي بواقع 7.6%، أما نفقات الصيانة على المسكن فوصلت إلى 3.1% خلال عام 2019-2020".