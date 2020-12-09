منع بيع الكلاب والثعابين داخل سوق الجمعة الجديد

قال اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، إنه لن يتم السماح بوجود تعديات داخل سوق التونسي الجديد مثلما كانت موجودة داخل السوق القديم الشهير بـ"سوق الجمعة".

وأضاف جودة أنه لن يوجد سوق للكلاب والحيوانات داخل السوق الجديد، حيث كانت توجد حيوانات وطيور الزينة وكلاب الحراسة وحيوانات برية تمثل خطورة على الحياة، إضافة إلى بيع الحيوانات بشكل غير قانوني مثل الثعابين والسلاحف البرية والحرباء والخفافيش وتمساح النيل والقرود والببغاء، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتلك التجمعات مرة أخرى حفاظا على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

رئيس حي البساتين: زمن العشوائيات انتهى

وأضاف جودة لـ"الوطن"، أنه تم إزالة سوق التونسي القديم بالكامل، ولن يسمح بأي عشوائيات مرة أخرى، بعدما تم إزالة أكبر سوق عشوائي.

وأشار إلى أنه جرى إزالة كل التعديات الموجودة أسفل كوبرى التونسي وفي منطقة المقابر بمتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مؤكدا أن السوق الجديدة تستوعب كل الأسواق العشوائية بالمنطقة المحيطة من باعة الخردة والأثاث والأدوات الصحية والمكتبية وخلافه.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة الوجه الحضاري لتلك المناطق من خلال إقامة أسواق حضارية بها كل وسائل الأمان والحماية، تماشيا مع خطة تطوير المنطقة الجاري تنفيذها.

وأشار إلى أن السوق الجديد مفتوح طوال أيام الأسبوع وعلى بعد نحو كيلو من السوق القديم لتشجيع الباعة والمواطنين على الانتقال لسوق التونسي الجديد الذي تكلف إنشاءه نحو 300 مليون وتم تسكين الباعة داخل المخلات، وهناك توسعات مجاورة للسوق لاستيعاب الباعة.