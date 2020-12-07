طقس اليوم: ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط للرياح.. والعظمى 26 بالقاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة اليوم، مع طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مصاحب لرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، وفق ما استعرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، اليوم الإثنين، أنَّ الطقس سيكون دافئا على السواحل الشمالية، والرياح ستكون معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وعرض البرنامج بيانًا بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية، والذي جاء كالآتي:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11.

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 14.

دمياط العظمى 24 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 12.

السويس العظمى 26 والصغرى 13.

العريش العظمى 25 والصغرى 13.

طابا العظمى 24 والصغرى 14.

سانت كاترين العظمى 15 والصغرى 5.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17

الغردقة العظمى 26 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 26 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 26 الصغرى 10.

المنيا العظمى 28 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 28 والصغرى 8.