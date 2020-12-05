طاحون: محطات الأرصاد بالمحافظات ترسل بيانات على مدار الـ 24 ساعة

كشف اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهيئة تضم عدة أجهزة كمبيوتر يظهر على شاشاتها خرائط متخمة بالأرقام تتحرك فى كافة الاتجاهات تلقائيا، حيث إن تلك الخرائط عبارة عن نتائج الرصد القادمة من محطات الهيئة بمصر ويبلغ عددها 176 محطة أرضية على مستوى الجمهورية.

طاحون: لدينا محطات أرضية للهيئة بجميع أنحاء مصر ترسل بياناتها على مدار الـ 24 ساعة

تقيس أشياء مختلفة وتعطى رصدة كل ساعة عبارة عن اتجاه الرياح والرؤية والظواهر سواء أمطار أو عواصف رملية، بالإضافة إلى السحاب كميته ونوعه وارتفاعه وتحديد الضغط والحرارة والرطوبة على مدار الـ 24 ساعة، بحيث يتم تجميع تلك البيانات وترسل إلى ما يسمى بنك المعلومات الذى حددته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

رصد الحالة بالمطارات وتوجيه الطائرات:

يتم أيضا رصد حالة الجو بالمطارات سواء المدنية أو العسكرية وإمداد المسئولين بها بحالة الجو بمصر والدول الأخرى، كما أن أى مطار فى مصر يوجد ضمن مقوماته محطة أرصاد جوية أساسية فى عمليات الإقلاع والهبوط للطائرات وتستدعى العمليتين التعرف على عناصر الطقس، حيث أن الهيئة قد قامت بتزويد المطارات بمحطات رصد آلية تعرض المعلومة لحظياً على شاشات المراقب الجوى بحيث يكون أمامه بيانات حالة الطقس محدثة.

مركز لضبط أجهزة الرصد من بين 8 فقط حول العالم:

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أننا لدينا مركز لضبط أجهزة الرصد من بين 8 فقط حول العالم، ويعد مركز عمليات المعايرة التقنية هو مقر أجهزة ضبط معدات الرصد المختلفة، حيث يقوم المركز بضبط كافة أجهزة الهيئة طبقا لجهاز معيارى واحد فى العالم ليتم توحيد نتائج القراءات، وتتكون الغرفة من جهاز معايرة الرطوبة النسبية وجهازى قياس الضغط الجوى والحرارة والضغط وجهاز ضبط الترمومترات الزئبقية، ويعد المركز مركزاً دولياً حيث أن عدد المراكز الإقليمية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الموجودة بالعالم من هذا النوع يبلغ 8 فقط ومركز الهيئة يغطى جميع الدول العربية والإفريقية بحيث تأتى بأجهزتها إلى مصر وتعايرها فيها.

الحاسب الآلى وبيانات أرشيفية منذ 52 عاما

وقال طاحون: لدينا على أجهزة الحاسب الآلى بيانات أرشيفية منذ 52 عاما بغرفة تكنولوجيا المعلومات، وهو من أهم مكونات الهيئة حيث يوجد حاسب أكبر من العادى يطلق عليه "Mainframe computer" يستقبل ويرسل البيانات من وإلى جميع دول العالم، وتعتبر مساحته التخزينية كبيرة جدا حيث يحوى بيانات جميع نشرات الطقس منذ عام 1965 وحتى الأن.

ويتم استخدامها حاليا فى المشروعات الحديثة مثل إنشاء المصانع وغيرها، ومن التطوير الجديد للغرفة أنه تم شراء حاسب آلي فائق السرعة بحيث يتيح التنبؤ عن طريق برامج بالحاسب لمدة تصل إلى 15 يوما بالإضافة إلى تخزين بيانات أكثر وسرعة معالجة بيانات اعلى.

المركز الإقليمى للتدريب:

وأوضح أن الهيئة تمتلك أيضا مركز إقليمي معتمد من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتقوم المنظمة بتفتيش دوري (كل أربعة أعوام) على المكز للتأكد من توافقه مع المعايير الدولية، وقد تم تجديد اعتماد المركز في العام 2018.

تأهيل وتدريب العاملين بالمركز بمجال الأرصاد الجوية

ويتم تأهيل وتدريب العاملين بالمركز بمجال الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا داخل جمهورية مصر العربية ومن جميع الدول العربية والإفريقية ليحصلوا على رخصة مزاولة المهنة، وكذلك يتم تدريب مختلف الطلاب من كليات العلوم والجغرافيا، مشيراً إلى أنه يتم دوماً وبشكل مستمر تطوير وتحديث المناهج العلمية بالمركز الإقليمي للتدريب بالقاهرة تبعاً لأحدث تعليمات وإصدارات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).