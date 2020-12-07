عامل يقتل صاحب مقهى في دمنهور: اختلفوا على حساب فنجان قهوة

أقدم عامل على قتل صاحب مقهى بشارع النصر في دمنهور، بعد مشادات كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على الحساب، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، أخرج على إثرها العامل "مطواه" من بين طيات ملابسه، وطعن صاحب القهوة.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل أحد المقاهي بشارع النصر بدائرة مركز دمنهور، ووجود متوفي ومصاب، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل "محمود. ع. د" 50 عامًا، صاحب مقهى ومقيم بدمنهور.

وتبين من التحريات الأولية أن مرتكب الجريمة "سعد. م. أ" 50 عامًا، عامل ومقيم بدمنهور، وبسؤال الشهود أقروا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على حساب فنجان قهوة تناوله المتهم، وعندما طلب منه صاحب المقهى سداد قيمته رفض وتعدى عليه بالمطواة.

ألقى ضباط مباحث مركز دمنهور القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، وأخطرت نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات.