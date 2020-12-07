قوات الشرطة تكثف تواجدها في محيط اللجان بجنوب سيناء

كثفت قوات الشرطة بجنوب سيناء تواجدها في محيط اللجان بجولة الاعادة في الانتخابات البرلمانية، تزامنا مع فتح اللجان لاستقبال الناخبين، وانتشرت سيارات الأمن في محيطها مدعومة بعناصر من قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، والربط بينها وبين غرف العمليات الفرعية بمدن خليج السويس التي تجري بها جولة الإعادة لمتابعة سير الانتخابات .

وأكد المحافظ أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف قوات تأمين اللجان ومقرات إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات، والتأكيد على حسن معاملة الناخبين وتقديم العون والمساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المحافظ أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية، من خلال وضع علامات على الأرض للتباعد الاجتماعي بين الناخبين، وتعقيم محيط اللجان وداخلها قبل بدء الاقتراع، وعدم السماح لدخول اللجان بدون كمامات، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة في عملية التأمين.

وتجري جولة الإعادة بجنوب سيناء في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن خليج السويس" رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ، بين حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن، وغريب أحمد حسان المرشح المستقل، على مقعد فردي.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.