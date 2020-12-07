الناخبون يتوافدون على لجان قليوب للتصويت في "إعادة النواب"

توافد الناخبون على لجان مدينة قليوب للمشاركة في انتخابات النواب بجولة الاعادة ضمن محافظات المرحلة الثانية، اليوم، حيث تجري الإعادة علي مقعد واحد بالدائرة الرابعة التي تضم "قليوب والقناطر" ويتنافس عليه "درويش مرعي" مستقبل وطن و"عزت كريم" مستقل .

كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أجرى جولة تفقدية بمدينتي قليوب والقناطر الخيرية، شملت المرور على مقر اللجان استعدادا لجولة الإعادة، ووجّه المحافظ إلى ضرورة الاستعداد التام وتجهيز المدارس لتكون على مستوى عال من النظافة لاستقبال القائمين على العملية الانتخابية.

وخلال الجولة شدّد "الهجان" على جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لإستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأيضا السيدات، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم،مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والإلتزام بالمسافات البينية، للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء المشاركة في الإنتخابات.

وأكد المحافظ حرصه واهتمامه على توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بإسم مصر وظهور محافظة القليوبية بالمظهر اللائق والمشرف من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الإنتخابية، مؤكداً على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقرا انتخابيا، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية

من الجدير بالذكر ان الجولة الاولي بدائرة قليوب والقناطر قد أسفرت عن فوز الدكتور ابراهيم عويس وعادل عامر بمقعدين وتجري الاعادة علي المقعد الثالث بين إعادة بين كل من درويش مرعي والمهندس عزت كريم