تأخر فتح 20 لجنة انتخابية في جولة "إعادة النواب" بالشرقية

أكدت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة جولة الإعادة في انتخابات النواب بالشرقية تأخر فتح 20 لجنة عن الموعد المقرر في الساعة التاسعة صباحا نظرا لتأخر وصول القضاة .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عقد إجتماعاً مع أعضاء غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام والمُشكلة من كافة الجهات المعنية، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020م .

وشدد المحافظ على أعضاء الغرفة بالتواصل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة الإنتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف على العملية الإنتخابية وكذلك الإطمئنان على الإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة ليخرج المشهد الإنتخابي في جولة الإعادة بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان الإنتخابية والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الإدارية داخل المقار الإنتخابية وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الإنتخابية وتحديد علامات للناخبين للوقوف عليها والإدلاء بأصواتهم مع مراعاه المسافات البينية للحد من التجمعات.

وقال إن المشاركة في الإنتخابات واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً وحق من حقوق الإنسان يتطلب مشاركه الجميع لإستكمال النهج الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد والحرص على إتاحه المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتًا إلى أن غرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام في حاله انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية لتذليل أي عقبات او مشكلات خلال يومي الإنتخابات.

وطالب المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بأصواتهم ، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في محافظه الشرقية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبه يدلون بأصواتهم أمام 1597 لجنه فرعيه بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وفي السياق، قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن 5 لجان تأخرت عن فتح أبوابها أمام الناخبين في الموعد المقرر، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.