كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في "كفر طبلوها وكمشيش" بالمنوفية

شهدت اللجان الإنتخابية في قريتي "كفر طبلوها وكمشيش"" بدائرة مركزي تلا والشهداء، بالمنوفية، تصدر كبار السن والسيدات ، مع التزام جميع الناخبين بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعه للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامة.

وأعلنت صباح اليوم الاثنين غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء الغرفة عن انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتي ستستمر علي مدار يومين بدءً من اليوم وحتي غداً الثلاثاء الموافق 8 من ديسمبر الجاري .

وتستقبل اللجان الانتخابية ( 2 مليون و 698 ألف 758) ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في (926) لجنة فرعية بإجمالي (512) مقر انتخابي.

وتتابع غرفة العمليات المركزية سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي وبلاغات المواطنين حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة . ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الجهاز التنفيذي يقف على الحياد التام من المرشحين وأن إرادة الناخب هي التي ستفرز من يمثلهم في الانتخابات ، مناشداً جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الإستحقاق الدستورى للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الإنتخابي مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة.