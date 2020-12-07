بقيمة مليار و75 مليون جنيه.. تمويل 10 آلاف مشروع ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة، منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 30 نوفمبر الماضي، مليار و75 مليون و737 ألف جنيه، والتي استفاد منها 10 آلاف و957 مشروعاً، ووفرت 14 ألف و99 فرصة عمل.

وأكد محافظ بني سويف أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك.

وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر ،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

ولفت المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والقضاء على الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب وإطلاق مشروعات وتطوير مشروع أخرى، كما أن هذه المبادرة تطرح التمويل بقروض ميسرة.

من جهتها أشارت نهى محمد مدير مشروعك على مستوى المحافظة، إلى أنه يتم الاجتماع بصفة دورية بأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، وبحضور مديري البنوك المشاركة في المبادرة ورؤساء المدن ومدراء مقرات مشروعك بالمدن.

حضر الاجتماع الأخير الذي حضره ممثلين من وزارة التنمية المحلية لمتابعة ملف مشروعك، حيث تم التأكيد على بعض النقاط الهامة للدفع بمنظومة العمل، والتي كان من أبرزها التيسير على المتعاملين مع المشروع وتجنب طلب مستندات أو أوراق بخلاف الموجودة فى بروتوكول المشروع، مع التأكيد على عدم نقل أية موظف بالمشروع إلا بعد الرجوع والتنسيق مع الوزارة، وتوفير وسيلة تنقل لإجراء المعاينات اللازمة للملفات التى ترد من البنوك، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب بمقرات مشروعك، وتحفيز وإثابة العاملين بالمشروع.