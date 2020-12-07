ضابط يساعد كبار السن وذوي الاحتياجات على التصويت: "واجبي وحقهم عليا"

دائما ما يراه المواطنون واقفا لخدمتهم على باب مركز إصدار بطاقات الرقم القومي بمحافظة كفر الشيخ، يرفع شعار خدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن أولا، وفي الانتخابات كرر ما يفعله في عمله اليومي، إذ وقف الرائد إسلام الوكيل، الضابط بقطاع الأحوال المدنية، في مقر اللجان الانتخابية لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول للجانهم الانتخابية، ضاربا بذلك مثالا للرحمة والإنسانية.

وعلى باب اللجنة استقبل عشرات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وساعدهم في الوصول للجانهم الانتخابية ما خلق حالة من الود بين المواطنين وبينه، فصمموا على التقاط صور تذكارية معه، مؤكدا أن ما يفعله هو واجبه تجاه المواطنين وخاصة الفئات الخاصة، وطبقا لتعليمات وزير الداخلية ورئيس قطاع الأحوال المدنية المستديمة بحسن استقبال الناخبين للجان الاقتراع وخصوصا مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال الضابط، إنه يؤدي واجبه ويحسن استقبال الأهالي:" مبقدرش أشوف حد كبير في السن ومساعدوش، أنا بعتبرهم أهلي وذوي الاحتياجات الخاصة لاحول لهم ولا قوة، فلازم نحسسهم أننا مش بعيد عنهم، لازم اساندهم علشان ميحسوش إنهم مختلفين، كان فيه سيدة سبعينية مقدرتش تدخل اللجنة بعت للقاضي وجه ومكنها من التصويت وأنا ساعدتها، وكتير من ذوي الاحتياجات ودا حقهم عليا".

وانتظمت العملية الانتخابية داخل اللجان وسط اتباع الإجراءت الاحترازية وتواجد قوات الشرطة للتأمين، فيما شهدت بعض اللجان خروج القضاة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن التعامل اللائق مع المواطن خلال عملية الاقتراع، وتوزيع كمامات مجانية لمن لم يحمل الكمامة وتوزيع المطهرات والمعقمات خوفا من انتشار فيروس كورونا.