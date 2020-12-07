أهالي قرية "طوخ" بالمنوفية يقاطعون الانتخابات حدادا على وفاة مرشح

قاطع أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لدائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، انتخابات مجلس النواب، الجارية حاليا، حزنا وحدادا على وفاة المرشح منير مندور والذي نجح في دخول جولة الإعادة وتوفى بعدها إثر أزمة قلبية.

وصعدت الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الخامس في ترتيب كشوفات النتائج بدلا منه وهو هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الحالي ومرشح حزب مستقبل وطن.

وتعد قرية "طوخ طنبشا" من أعلي القرى كثافة من حيث أصوات الناخبين وتصل الكتلة التصويتية للقرية حوالي 17 ألف صوت انتخابي وعقب وفاة المرشح سادت حالة من الحزن لجميع أبناء القرية نظرا لما كان يتمتع له المرشح المتوفي من حب واحترام الجميع.

كما تداول عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لاحدى الناخبين، واللذي قام بكتابة اسم المرشح المتوفي منير مندور، والتصويت له في انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة.

ويتنافس 4 مرشحين في انتخابات مجلس النواب في دائرة قويسنا وبركة السبع، وهم عصمت زايد، عضو مجلس النواب والمرشح المستقل، ومحمد حمدي موسى المرشح المستقل، وعبد الحكيم التعلب مرشح حزب مستقبل وطن، وهشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الحالي، والمرشح عن حزب مستقبل وطن.

وشهد محيط لجان الإنتخابات تواجد أمني مكثف لضباط وأفراد مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، استعدادا لاستقبال الناخبين في إنتخابات مجلس النواب بالمحافظة، كما تتواجد القوات المسلحة في اللجان العامة والمورو علي اللجان الفرعية، لمتابعة سير عملية الانتخابات علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة استعداداً لاستقبال انتخابات مجلس النواب.