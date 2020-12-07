إقبال كثيف من السيدات على اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء

شهدت اللجان الانتخابية في مدينة الطور بجنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، إقبالًا كثيفا من السيدات واللاتي توافدن على اللجان، للإدلاء بأصواتهن والمشاركة في انتخابات بمجلس النواب قبل غلق الصناديق في نهاية اليوم الأول لجولة الإعادة.

وجرى قياس درجة حرارة الناخبين والناخبات قبل دخول اللجان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وانطلقت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب على مقعد واحد بالدائرة الثانية التي تضم مدن " رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد تفقد مقار اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء واطمأن على الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، رافقه اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام للمحافظة، واحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والمشرف على مركز العمليات .

وأكد محافظ جنوب سيناء أن القيادات التنفيذية والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام بالحيادية والشفافية التامة خلال العملية الإنتخابية.

وشدد المحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي مضيفاً ان مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة في انعقاد تام حتى نهاية الانتخابات يتابع مع مراكز العمليات بالمدن ومستعد في حالة حدوث أي طوارئ.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا.