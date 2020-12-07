قبل غلق الصناديق.. اصطفاف المئات من الناخبين على اللجان بالشرقية

حرص المئات من الناخبين فى اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 على التوافد على اللجان الانتخابية بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة الشرقية، للتصويت للمرشحين الذين سيمثلوهم تحت قبه مجلس النواب ، فتوجهوا للاصطفاف بالطوابير أمام اللجان الانتخابية والتي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بلجان انتخابات مجلس النواب 2020، للحد من تكدس الناخبين أمام اللجان الانتخابية، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر والحفاظ على سلامتهم‪.

وشهدت اللجان الانتخابية طوابير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والكشف عليهم بجهاز الكاشف الحراري قبل دخولهم اللجان، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل دور غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية على مدار الساعة، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أى عقبات، موجها لرؤساء المراكز والمدن بالمرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من عدم وجود أى معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفي لحظات تاريخية لا تنسى توجه عروسان قبل عقد زفافهم بالوحدة المحلية بالظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية إلي مدرسة عبدالنور عبدالجليل للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 و إصرارهم علي المشاركة في العرس الديمقراطي.