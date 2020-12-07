"السياحة" عن تداول صور لآثار كوم الشقافة قديمة ولا تعبر عن الواقع الحالي للمنطقة الأثرية 

إيماء إلى ما تم تداوله حول رصد عدد من الصور التي تُشير إلى وجود تراكم لبعض القمامة في بعض الأماكن بمنطقة آثار كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، أكد الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أن هذه الصور قديمة ولا تعبر عن الواقع الحالي للمنطقة الأثرية، موضحا أن منطقة كوم الشقافة تعتبر واحدة من أهم المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بالإسكندرية وتحظي باهتمام كبير ومستمر من المجلس الأعلى للآثار.

وأشار الى أن هذه المنطقة تعد متحفاً مفتوحاً يحوي العديد من المقابر والآثار المكتشفة من مناطق أخرى بالإسكندرية مما يجعل هذا الموقع مزاراً مميزاً، لافتاً إلى مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي يعد أحدث ما قام بتنفيذه المجلس بالمنطقة حيث ساهم بصورة كبيرة في حماية المقابر وزيادة معدلات زيارتها عما كانت عليه.