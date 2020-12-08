الشباب وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقاهرة

شهد أول أيام التصويت بانتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب بمحافظة القاهرة، وتضم 6 دوائر، إقبالاً ملحوظاً من جانب الناخبين وسط إجراءات احترازية مشددة بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، فيما حرص رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء، على المشاركة بالتصويت خلال جولة الإعادة.

"عبدالعال": الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد

وفى مدينة نصر، قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أثناء الإدلاء بصوته، بالجامعة العمالية، إن الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم ولا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة، والأمر فى النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية، وأضاف أن نجاح مصر فى إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستورى، رسالة مهمة للداخل والخارج، خاصة أنها نجحت فى ظل تحدى فيروس كورونا، فما حدث، نجاح تاريخى للشعب المصرى ومؤسسات الدولة فى ظل هذه التحديات. وتابع: «البرلمان السابق كان استثنائياً وقام بدوره فى مرحلة انتقالية تمر بها أى دولة وقام بصياغة البنية التشريعية وتصدى لها بكل شجاعة وصاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن».

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن التحديات القادمة التى تواجه المجلس القادم تتلخص فى استكمال البنية التشريعية التى تحتاجها الدولة، ومنها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم. مؤكداً أن المجلس القادم هو الذى يصدر لائحة مجلس الشيوخ، وقال إن مصر دولة شابة، والأغلبية للشباب وتنسيقية شباب الأحزاب نموذج ناجح ولها دور ملموس فى المجلس القادم، من حيث التشريع والرقابة. وأشار إلى أن التنوع السياسى فى المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية والأحزاب، وأن ذلك يثرى المناقشات وينعكس بشكل إيجابى على التشريع والرقابة.

"مرسى": المشاركة مسئولية وطنية

وفى مصر الجديدة أدلى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بصوته فى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبوعميرة، وأكد حرصه على الإدلاء بصوته فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من منطلق المسئولية الوطنية ولأهمية هذا الاستحقاق، مشيداً بالإجراءات التى تمت لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية.

"السعيد": المشاركة واجب وطنى.. واكتمال غرفتى البرلمان يدعم قرارات السلطة التنفيذية

كما أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بإقبال المواطنين على المشاركة بجولة الإعادة، وقالت، لـ«الوطن»، عقب إدلائها بصوتها فى نفس اللجنة، إن المشاركة بالانتخابات واجب وطنى مهم للغاية، حيث إن المواطن لديه حقوق وواجبات، ويعتبر الإدلاء بصوته فى الاستحقاقات الانتخابية واجباً أصيلاً لكل مواطن.

وأضافت أنه على المواطن المشاركة بحرية لاختيار المرشح الذى يعبر عنه بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه بانتخاب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تكتمل مؤسسات الدولة النيابية، من أجل مساعدة السلطتين التنفيذية والقضائية لاتخاذ القرارات المهمة للبلاد. وناشدت جميع المواطنين المشاركة فى انتخابات الإعادة بالمحافظات المعنية، كونها واجباً وطنياً وضرورياً لكى يصل المجتمع إلى الأفضل لمصر.

وكان محافظ القاهرة الدكتور خالد عبدالعال، تفقد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب فى دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، من لجنة الجامعة العمالية بمدينة مصر ومدرسة الطبرى الثانوية بنين بروكسى، للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية والإجراءات الاحترازية.

وفى حدائق القبة، التزمت جميع اللجان بالإجراءات الاحترازية، من بينها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

وفى المرج كشف مصدر بغرفة عمليات اللجنة العليا انتخابات الإعادة التى تجرى بين النائب الحالى عن الدائرة عيد هيكل مرشح حزب الوفد والمرشح المستقل محمد رضا البنا، أن نسب التصويت بلجان السيدات خلال الربع الأول من اليوم الأول بلغت ضعف مثيلتها فى الرجال. وأشار إلى أن كل اللجان الانتخابية فتحت فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وأن المستشار عبدالباسط الشاذلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة المرج يتابع دورياً مع رؤساء اللجان الفرعية عمليات سير الانتخابات وسبل حل المشكلات التى تواجه الناخبين.

وفى حلوان شهدت اللجان إقبالاً متوسطاً خاصة الدائرة رقم 19، وسط انتشار أمنى مكثف بمحيط جميع اللجان، من أجل تنظيم العملية الانتخابية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وظهرت عمليات توزيع الكمامات على الناخبين المترددين على اللجان، فضلاً عن توفير المطهرات اللازمة التى يستخدمها الناخب قبل وبعد الإدلاء بصوته.

وحرص مؤيدو المرشحين الأربعة فى جولة الإعادة على الوجود أمام اللجان، لتقديم المساعدة للمواطنين لمعرفة أماكن لجانهم الانتخابية من خلال البحث لهم عنها على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

6 دوائر

عدد دوائر محافظة القاهرة التى شهدت إقبالاً من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم