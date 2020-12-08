زحام أمام اللجان.. وإقبال متزايد بمسقط رأس المرشحين بالمحافظات

شهدت أمس جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب إقبالاً متفاوتاً على مدار اليوم فى 13 محافظة، بينها 9 محافظات تعيد الانتخابات على كامل المقاعد المخصصة لها.

وشهدت لجان قرية «الطيبة» بمركز نبروه بالدقهلية، توافد أعدد كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وظهرت طوابير طويلة أمام المجمع الانتخابى لمدرسة عبدالنبى زيادة الابتدائية والتزم المواطنون بارتداء الكمامات وتطهير الأيادى وقياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى اللجان.

وشهدت قرى المرشحين فى محافظة الدقهلية أمس إقبالاً كبيراً من المواطنين للتصويت لصالح أبناء بلدهم، وخرجت مكبرات الصوت تنادى على المواطنين للخروج للتصويت، فيما ظهرت طوابير أمام مقرات اللجان الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة دمياط إقبالاً كبيراً خاصة اللجان التى تعتبر مسقط رأس المرشحين بمدينة دمياط وكفر البطيخ مسقط رأس كل من النائب البرلمانى ضياء الدين داود وضياء على بصل بمنطقة الأعصر، وأيمن يوسف رخا بكفر البطيخ.

وتوافد الناخبون على لجان المنطقة الأزهرية بمدينة دمياط بالدائرة الأولى -سيدات ورجال وشباب- وحرصوا على التوافد للإدلاء بأصواتهم حيث تقع المنطقة الأزهرية بمنطقة الأعصر مسقط رأس المرشحين ضياء الدين داود وضياء على بصل.

الإعادة على كل مقاعد المنوفية.. وغرف العمليات تتابع

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، خلال ترؤسه غرفة عمليات متابعة الانتخابات أمس، أن الجهاز التنفيذى يقف على الحياد التام من المرشحين، وإرادة الناخبين هى التى ستفرز من يمثلهم فى الانتخابات، مناشداً شعب المحافظة النزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة.

وشهدت اللجان الانتخابية فى قرى كفر طبلوها وكمشيش بدائرة مركزى تلا والشهداء، وجوداً كبيراًِ وزحاماً، مع التزام جميع الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامة.

المحافظون: نقف على مسافة واحدة من الجميع

من جانبه، قام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتفقد لجان جولة الإعادة، ومتابعة سير العمل بلجان مدينة العريش حيث أكد أن جولة الإعادة ستكون نسبة الحضور فيها أعلى من الجولة الأولى، لأن شمال سيناء كانت من المحافظات ذات نسبة الحضور الكبيرة بالجولة الأولى، موضحاً أن الجهاز التنفيذى بشمال سيناء على الحياد وعلى مسافة واحدة من المرشحين.

وقال المحافظ إن الانتخابات هذه المرة شهدت عرساً ديمقراطياً كبيراً ظهر من خلال إقبال الناخبين على الصناديق، موضحاً أن السبب الرئيسى فى عملية الإقبال هو استقرار الأوضاع وفتح الطرق والمشروعات التى تم افتتاحها مؤخراً وعلى رأسها ميناء العريش البحرى.

وثمن المحافظ جهود الدولة فى عودة الاستقرار وعمل المشروعات فى وقت واحد. وطالب المحافظ المواطنين بالوقوف خلف القيادة السياسية لأن المرحلة القادمة هى الأهم فى تاريخ المنطقة.

وشهدت اللجان الانتخابية بقليوب والقناطر الخيرية إقبالاً متوسطاً أمس فى جولة الإعادة التى تجرى بالدائرة الرابعة قليوب والقناطر على المقعد الثالث للدائرة بعد حسم مقعدين خلال الجولة الأولى ويعد هذا المقعد هو الوحيد فى جولة الإعادة بمحافظة القليوبية.

وترأس عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، حيث تابع انتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات.

وشهدت لجان الإعادة ببورسعيد إقبال الناخبين على اللجان فى جولة الإعادة، وترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات الإعادة لمجلس النواب فى يومها الأول، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء إبراهيم عزب المشرف العام على إدارة الأزمات وغرفة العمليات والأجهزة المعنية، وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء منعقدة بشكل دائم للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفورى مع أى بلاغ.

وشهد محيط المدارس تكثيفاً أمنياً وتمت إحاطتها بكردون حديدى لمنع الوجود أمامها إلا الناخبين فقط، وانتشرت سيارات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية وحافظ رجال المرور على السيولة المرورية فى محيط المدارس كما انتشرت سيارات الإسعاف والطوارئ وتم الدفع بكراسى متحركة لنقل كبار السن إلى داخل اللجان الانتخابية.

وترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020م فى اليوم الأول من مرحلة الإعادة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتاً إلى أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغداً لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفورى مع أى بلاغ.

9 محافظات

عدد المحافظات التى تعيد الانتخاباتعلى كامل المقاعد المخصصة لها