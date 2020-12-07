من "ارجعي بيتك" إلى"بطة مش لمرزوق".. موضة اللافتات تنتشر في شوارع بحري

يبدو أن اللهاث خلف "اللايك والشير" على مواقع التواصل الاجتماعي قفز من صفحات العالم الافتراضي إلى شوارع المحروسة، حتى أصبحت وسيلة تعليق اللافتات طريقة معتمدة وربما مجربة للحصول على أغراض أصحابها المجهولين.

بين "الاستعطاف والاعتذار والوعيد" علق مجهولون خلال الأيام الماضية لافتات بدأت بـ"متنسيش أيامنا الحلوة" في الغربية، ثم "ارجعي بيتك وحشتيني" في المنوفية، وانتهت بـ"آسف يا أمي سامحيني" في الدقهلية و"بطة مش ليك يا مرزوق" في الشرقية، ويبقى السؤال هل تنتقل "موضة اللافتات" إلى وجه قبلي أم تبقى حائرة في شوارع بحري؟.

بطة مش ليك يا مرزوق

وأثارت لافتة دون عليها عبارة " بطة مش ليك يا مرزوق" بمحيط لجنة انتخابية بمدينة ههيا، اليوم الاثنين،حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناخبين الذين توافدوا على مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالشرقية.

ومن جانبها أصدرت سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا توجيهات للعاملين بمجلس المدينة بالتوجه إلى مقر المدرسة وإزالة اللافتة .

أنا آسف يا أمي

وعلق شاب بمدينة شربين في الدقهلية، اليوم، لافتة اعتذار من ابن لوالدته، لأنها غاضبة منه لسوء تصرف منه فى أحد المواقف، وحملت اللافتة عنوان: "أنا آسف يا أمى حقك عليا سامحينى".

وتباينت ردود فعل المتابعين لصفحات التواصل الاجتماعى مع اللافتة، فمنهم من رأى أن ذلك يدل على أنه شاب طيب وحسن التربية، وقال آخرون إن هذا واجب عليه، فيما لم يتوصل أحد لهويته وعنوانه حتى الآن.

ارجعي بيتك وحشتيني

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة المنوفية، الثلاثاء الماضي، صورًا للافتة معلقة بجوار عمارات بشائر الخير بالعاصمة شبين الكوم، لرجل يستعطف زوجته للرجوع لمنزلها بعد تركها لمنزله، محاولا تقديم الاعتذار للعودة من جديد.

وكتب الزوج في اللافتة المثيرة للجدل "إلى زوجتي حبيبي وروحي وعمري، أم عمر ويوسف ارجعي بيتك، وحشتيني"، واختتم بالتوقيع بكلمة "فخر الرجال".

وعلقت اللافتة في شارع عمارات بشائر الخير بشبين الكوم وتداولها المئات من أهالي المنوفية.

ارجعي بيتك عشان خاطر دودو ونيمو

وبدأت الظاهرة في الغربية، نهاية نوفمبر الماضي، حيث شهدت منطقة سيجر بدائرة حي أول طنطا، بمحافظة الغربية، واقعة غريبة، حيث علق زوج لافتة بجوار مبنى منطقة وعظ الغربية، يعتذر فيها لزوجته قائلا: "ارجعى بيتك ومتنسيش أيامنا الحلوة، عشان خاطر أولادنا دودو ونيمو، متزعليش مني يا بيبو، حبيبتي انتى كل حاجة ليا وأم عيالي، حياتي من غيرك ولا حاجة.

ولاقت اللافتة العديد من التعليقات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول صور اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يجد الزوج طريقة يعبر بها عن حبه وأسفه لخصام زوجته له سوى بتعليق لافتة كبيرة في إحدى المناطق بمدينة طنطا.