حاولوا إخفاء خبر وفاته.. تفاصيل جديدة في رحيل أم حزنا على ابنها بالشرقية

كشف أهالي بقرية الصانية التابعة لمركز ديرب نجم تفاصيل جديدة في واقعة وفاة أم وابنها في نفس اليوم، مشيرين إلى أنها لم تتحمل خبر وفاة ابنها ودخلت في حالة من الانهيار حتى وافتها المنية.

وقال الأهالي إن الأم الراحلة تدعى "ميرفت عبدالعال" وهي شقيقة المرشح لعضوية النواب رضا عبدالعال والذي يخوض جولة الإعادة حاليا منافسا لـ 3 مرشحين آخرين، لافتين إلى أنه فقد شقيقته وابنها في أول يوم من جولة الإعادة.

وقالت شيرين أبو سمرة إحدى أهالي ديرب نجم، إن وفاة الشاب "مجدي سامي" محاسب كانت بمثابة الصدمة لجموع الأهالي وسرعان ما زادت أحزان الأهالي بوفاة الأم، لافتة إلى أن الأم توفيت قبل ساعة وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تلقي الأسرة العزاء في الشاب الراحل.

وتابعت معلقة على الواقعة قائلة: "فواجع القدر تدهش حقا"، ومضت قائلة: "إن الشاب الراحل كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق"، لافتة إلى أنه متزوج حديثا قبل عامين ولديه طفلة.

وأشارت إلى أنه أعلن عن إصابة والدته بوعكة صحية الفترة الماضية وتحديدا في شهر 17 نوفمبر الماضي وقرر الأطباء تركيب دعامة لها وكان يعتني بها طوال فترة احتجازها في المستشفى وبعد أن قرر الأطباء خروجها أصر الشاب على أن تقيم والدته معه بشقته حيث تولى رعايتها بشكل كامل.

وأضافت أن الشاب الراحل سقط مغشيا عليه صباح اليوم داخل الشقة وتوفي بسكتة قلبية، وتابعت: "حاولت الأسرة إخفاء خبر وفاة الابن عن الأم إلا أنهم لم يستطيعوا وعلمت الأم بالوفاة وأصيبت بحالة من الانهيار وتوفيت بالتزامن مع قرب انتهاء عزاء الابن".

وقال سليمان فرج أحد الجيران، إن الشاب الراحل كان بارا بوالديه وعائلته ولديه شقيقان آخران يكبرانه في السن وهو من أصر على تواجد والدته معه بشقته بعد خروجها من المستشفى لرعايتها.

واتشحت قرية الصانية التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بالسواد حزنا على وفاة الشاب ووالدته في نفس اليوم.

وحسب "الأهالي" توفي شاب يدعى "مجدي سامي" إثر إصابته بسكتة قلبية، مضيفين أنه بعد الانتهاء من دفن الابن بدأ الأهالي يقدمون التعازي لأسرته لمواساتهم ومؤازرتهم وقبل انتهاء العزاء بدقائق لفظت الأم أنفاسها الأخيرة لتلحق بابنها.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء بالرحمة والمغفرة للابن ووالدته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.