مسيرة حاشدة برأس سدر لحث المواطنين على المشاركة في "إعادة النواب"

قاد مشايخ القبائل البدوية، بمدينة رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، مسيرة حاشدة، اليوم، لحث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة لانتخابات البرلمان، تحت شعار "انزل شارك – كن إيجابي".

وجابت المسيرة عددا من أحياء المدينة، وردد المشاركون فيها هتافات أبرزها: "تحيا مصر – انزل شارك – كن ايجابي" ، داعين المواطنين، للنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وأكد مشايخ القبائل البدوية، على ضرورة وعي المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية، والنزول للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم وينوب عنهم في البرلمان.

وتجري الانتخابات وسط تشديدات أمنية، حيث كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط اللجان لتأمين الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية التي تضم مقعدا واحد بالدائرة الثانية "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء" ويتنافس عليه حميد سليمان أبوبريك، مرشح حزب مستقبل وطن وغريب حسان مرشح مستقل.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بالدائرة الثانية 60764 ناخبًا وتضم 9 مقرات انتخابية، و19 لجنة فرعية، وتضم مدينة الطور 11 لجنة فرعية بينهم 6 للرجال و 5 للسيدات، بإجمالي 35970 ناخبًا، بينما تضم مدينة رأس سدر 4 لجان فرعية بينهم 2 للرجال، و 2 للسيدات، بإجمالي 14049 ناخبًا، وتضم مدينة أبورديس لجنتين مختلطتين بإجمالي 5514 ناخبًا، وتضم مدينة أبوزنيمة لجنتين مختلطتين بإجمالي 5231 ناخبًا