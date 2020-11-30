"المصري للسياحة" يدشن برامج داخلية لعلاج الركود

قال الدكتور زين الشيخ، الأمين العام للمجلس المصري للشؤون السياحية، إن المجلس ناقش الآليات التي يمكن القيام بها لتقليل الآثار السلبية لحالة الركود السياحي، والناجمة عن تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ بداية العام الجاري بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف "الشيخ"، أن تنشيط السياحة الداخلية هو أحد أهم الأدوات التي يجب الاعتماد عليها خلال الأشهر المقبلة، لمحاولة إنعاش الحركة بالمدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تدشين العديد من البرامج السياحية لتلبية لاحتياجات طوائف المجتمع المصري المختلفة، وسيشارك في إعدادها شركات السياحة والفنادق والطيران وهيئة السكك الحديدية والنقل البري، بحيث يمكن تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، فضلًا عن بحث التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برامج سياحية تثقيفية لشباب المدارس والجامعات، لزيارة العديد من المدن الثقافية والأثرية بما في ذلك رحلات اليوم الواحد.

وفى سياق متصل قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن هناك تراجع كبير في الحركة السياحية الوافدة من الخارج إلى المدن السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك بسبب توقف العديد من الدول الأوربية عن إرسال سائحيها إلى مصر بسبب الموجة الثانية من كورونا، وارتفاع نسب الإصابات بها، واضطرار البعض منها إلى فرض حالة الإغلاق التام ومنع سفر مواطنيها للسياحة خارج أوربا، علاوة لى تراجع حركة السياحة الداخلية بسبب بدء الموسم الدراسي.

وأشار "عاقل" إلى أن العديد من الدول الأوربية لا زالت ترسل سائحيها إلى المدن المصرية حتى الآن مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والتشيك وسويسرا وهولندا، لافتًا إلى التنبية على كل فنادق المحافظة بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأت تضرب العديد من الدول المجاورة لمصر.