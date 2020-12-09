"تعليم بني سويف" تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

قالت سهام يوسف عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن هناك إجراءات وقائية لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل المدارس وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حماية للطلاب والمعلمين.

وأشارت خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنها عقدت اجتماعًا مع رؤساء لجان الإمتحانات العامة والمحلية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على الامتحانات، والالتزام بتطهير وتعقيم المدارس واللجان والكنترولات، والتزام الجميع بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد في اللجان ومنع التكدس.

وأضافت: "جاري مراجعة المدارس التي تشملها أعمال الصيانة وإيجاد البديل المناسب للطلاب، والانتهاء من استمارة الشهادة الإعدادية، مع التشديد على مراعاة الدقة والحيادية في العمل حرصا على مصلحة الطلاب".

وفي السياق ذاته أعلنت وكيل الوزارة عن تدريب 8464 معلما في كل التخصصات، ضمن خطة المديرية لتدريب وتمكين معلمي المواد الأساسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي لاكتساب مهارات جديدة في ضوء رؤية مصر 2030 والتي تنتهي 25 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد المستهدفين 8464 معلما في كافة التخصصات.

وأكدت وكيلة الوزارة خلال الاجتماع على على أن الدراسة مستمرة وأن امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، طبقا للخطة الزمنية، حيث طالبت وكيل الوزارة بالاستعداد لعقد الامتحانات والانتهاء من وضع الأسئلة وجداول الامتحان مع مراعاة الإجازات الرسمية واجازات الأخوة المسيحيين، وأن تكون بالتناوب منعا للتكدس.

من جهة أخرى، شهد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية "كيان" للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسليم سماعات طبية وعقود مشروعات صغيرة، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي حضور الدكتور أيمن الطنطاوي رئيس جمعية كيان.

حضر التسليم محمد صفوت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، و سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة بإدارة خدمة المواطنين، محمد علي مدير مكتب الجمعية ببني سويف.

وخلال الاحتفالية نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للقائمين على الفعالية والمستفيدين منها، حيث سلم نائب المحافظ عدد 20 سماعة أذن طبية للأسخاص ذوي الإعاقة السمعية، وعقود 5 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والتي شملت تربية دواجن وماشية وإنتاج ألبان، والتي تم تقديمها من جمعية كيان في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأشاد نائب المحافظ بالجهود التى تقوم بها جمعية كيان في مجال دعم ورعاية ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المحافظة تولى اهتماماً كبيرا بذوي الإعاقة، وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لملف الإعاقة، إبماناً منها بقدرات وإمكانيات تلك الفئة الهامة من المجتمع، خاصة في ظل الدعم والرعاية غير المسبوقة من القيادة السياسية، وذلك بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم للمساهمة في بناء ونهضة الوطن.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن الطنطاوي، رئيس الجمعية، عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وكافة قيادات وأجهزة المحافظة التنفيذية لدعمهم ملف ذوي الإعاقة والتيسيرات التي توفرها لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تعد حلقة ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع المحافظة على مدار عدة سنوات ماضية بهدف تقديم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة من ضعاف السمع.