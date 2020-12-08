صاحب واقعة امتحان "القاضية ممكن": لم أقصد شيئا والاختبار تدريبي

علق الدكتور محمد عزت، أستاذ هندسة الإلكترونيات، بأكاديمية أخبار اليوم، صاحب واقعة امتحان "القاضية ممكن"، أنه لا يقصد أي شيء بهذه الصورة التي وردت في اختبار "كويز" الفرقة الرابعة بكلية الهندسة أكاديمية أخبار اليوم، قائلا: "أنا لم أقصد شيء والامتحان كويز، ومدته صغيرة، وفي آخر المحاضرة، وهو بمثابة تدريب".

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تصميم الورقة الامتحانية من العام الماضي، ولم يتم تغيير أي معالم للورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن امتحانات الميدتيرم كان العام الجاري إلكترونيا، مشيرا إلى أن الاختبار لم يقصد به أي إساءة لشخص ما، أو أي شيء آخر.

وتابع: أن الاختبار عبارة عن "كويز" وتدريبي على ما تم دراسته آخر فترة، ولم يكن من الاختبارات المدرجة أو التي يتم احتساب درجات لها، ومدته صغيرة.

أثار امتحان الميدتيرم لشعبة هندسة الإلكترونيات بكلية الهندسة بأكاديمية أخبار اليوم، للفصل الدراسي الحالي 2020، حالة جدل بعد ورود سؤال يحتوي على رسومات لمباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووضع أحد الدكاترة في قسم الهندسة جملة عصام الشوالي المعلق التونسى الشهيرة في المبارة "القاضية ممكن"، بنهاية الامتحان، ومعها صور لـ"قفشة".

وعلق الدكتور عادل مبارك رئيس الأكاديمية، أن الامتحان صحيح، لافتا إلى أنه خاطب عضو هيئة التدريس للاطلاع على ما ورد من أسئلة، موضحا أن عضو هيئة التدريس أجاب بأن الموضوع كان بغرض الفكاهة والمداعبة مع الطلاب بالامتحان "بيهزر مع الطلاب".

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أنه تم إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل، وإحالته للتحقيق بدءا من غد، في هذه الواقعة، وذلك لعدم الالتزام بالورقة الامتحانية، موضحا أن عضو هيئة التدريس، ويشغل منصب دكتور بالقسم.