تتحدث اللهجة السيناوية.. حكاية روسية الأولى على إدارة دهب وتجيد 4 لغات

قبل 12 عاما جاءت إلى مصر رفقة جدتها التي تعشق مدينة دهب بجنوب سيناء لتعيش فيها، بعد أن قررت السيدة الروسية تحويل زياراتها السنوية لإقامة دائمة في مدينة السحر والجمال.

قررت الفتاة الروسية "تاتيانا كاربوفا" العيش رفقة شقيقتها وجدتها في مدينة دهب، رافضة العيش مع والديها في روسيا، مكتفية بزيارتهما في العطلات الرسمية كل عام.

انخرطت "تاتيانا" البالغة من العمر 17 عاما في المجتمع السيناوي، وباتت تتحدث باللهجة السيناوية، وسط من وصفتهم بالطيبة والجدعنة، والذين يعتبرونها مثل ابنتهم، ويعاملونها وشقيقتها وجدتهما بكل حب.

التحقت الفتاة الروسية بإحدى مدارس المدينة منذ المرحلة الابتدائية، وتألقت في كل المراحل التعليمية، حتى حصدت المركز الأول على إدارة دهب التعليمية في مرحلة الثانوية العامة، والمركز السابع على محافظة جنوب سيناء، مصممة على مواصلة دراستها في مصر، حيث تسعى لدراسة الإعلام.

محافظ جنوب سيناء يستقبل "تاتيانا" وجدتها بمكتبه

واستقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الطالبة الروسية "تاتيانا ستانيسلا فوفنا كاربوفا"، الحاصلة على مجموع 395.5 درجة، بنسبة 96.4%، والأولى على إدارة دهب التعليمية الشعبة الأدبي، والسابعة على مستوى محافظة جنوب سيناء في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020، ترافقها جيهان عمر، مديرة المدرسة بدهب.

وبحث المحافظ طلب "تاتيانا" بالالتحاق بكلية الإعلام، خلال تكريمه لها بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ضمن التكريم الذي يقوم به المحافظ للمتفوقين في الشهادتين العامة والأزهرية.

وقال المحافظ إنه نسق لهذا اللقاء بين الطالبة والدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، لبحث إمكانية إلحاق الطالبة بكلية الإعلام التي ستبدأ الدراسة بها العام المقبل.

وكلف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد متولي، مساعد المحافظ للشئون الخارجية، بمرافقة الطالبة خلال لقاء رئيس الجامعة بشرم الشيخ لبحث هذا الشأن.

من جانبها، أعربت الطالبة "تاتيانا" عن سعادتها باهتمام محافظ جنوب سيناء برغبتها، وحرصه على تشجيعها وسعيه لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الإعلام.