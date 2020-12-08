جامعة سيناء عن وفاة يوسف فياض بكورونا: الطالب لم يحضر منذ 10 أيام

نعت جامعة سيناء، بمزيد من الآسى والحزن يوسف فياض، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء- فرع القنطرة، متقدمة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، إذ يعتصرها الآلم والحزن لهذا المصاب الآليم، فإنها تريد أن تؤكد على الحقائق بشأن هذا الموضوع، في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على غير الحقيقة.

وعددت الجامعة في بيانها تفاصيل الواقعة كالتالي:

1- الطالب الفقيد مقيد بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالقنطرة، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بكلية الصيدلة أو عميدتها.

2- حضر الطالب الفقيد يومي الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، والسبت الموافق 28 نوفمبر 2020، بداية أسبوع امتحانات منتصف الفصل الدراسي، ولم يلاحظ عليه أي أعراض، وفقًا للإجراءات الاحترازية الصحية المطبقة في الجامعة، ولم يقوم الطالب بإبلاغ إدارة الكلية أو إدارة الجامعة بأي معلومات بهذا الخصوص.

3- تواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس منسق الإرشاد الأكاديمي بالكلية يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020، وذلك عن طريق تطبيق الواتس أب، موضحًا أنه يعاني من أعراض برد فتم إبلاغه بضرورة الراحة في المنزل، وعدم الحضور إلى الجامعة، وايضًا بضرورة عمل التحاليل اللازمة والمتابعة الصحية، وتم طمأنته على أنه سيتم تأجيل بقية امتحانات منتصف الفصل الدراسي لحين شفائة.

4- بناء على ما سبق، فإن الطالب لم يحضر إلى الجامعة بعد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

5- علمت إدارة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، بوفاة الطالب صباح يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، أي بعد حوالي 10 أيام من آخر ظهور له بالجامعة، وذلك عن طريق بعض زملائه.

وبناء عليه، تم التواصل المباشر بين عميد الكلية ووالد الطالب الفقيد، والذي أفاد بوفاته في أحد المستشفيات، وأبلغته بخالص التعازي.

وتؤكد جامعة سيناء ما يلي:

1- الجامعة تتابع بشكل مستمر لكل الإجراءات الصحية الاحترازية الممكنة، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع منسوبي الجامعة.

2- عدم الإنزلاق وراء شائعات مغرضة والقذف باتهامات بدون جه حق لإدارة كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، على الرغم من تطبيقها لكافة الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات بل ووصل الأمر إلى تقديم النصيحة للطالب الفقيد وطمأنته بالسماح له باستكمال الامتحانات بعد تعافيه.

3- عدم الانزلاق وراء شائعات مغرضة والقذف باتهامات بدون وجه حق والزج بإدارات كليات أخرى في وقائع ليس لها أي أساس من الصحة ولا تمت بأي صلة من قريب أو بعيد بالأحداث السابقة.

4- الجامعة تقوم بمتابعة ما يتم تداوله بشأنها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأنها ستتصدى بجميع الوسائل القانونية لأي محاولة للتشهير بها والتحريض ضدها بما يجافي الحقيقة.