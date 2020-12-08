لسكان السواحل الشمالية.. طرق حماية المنازل خلال الأمطار الغزيرة

مع بداية فصل الخريف، شهدت مصر عدد من موجات تقلب الطقس، حيث شهدت المحافظات الساحلية والوجه البحري تساقط أمطار غزيرة، عرضت كثير من المنازل للانهيار خاصة الأدوار الأخيرة.

ووفق خبراء الأرصاد في بيان لها نشر اليوم، تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية خلال الأسبوع المقبل، بداية من الخميس المقبل، وتكون خفيفة إلى متوسطة في البداية وتصل إلى ذروتها يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري.

وفي هذا الصدد ترصد "الوطن" أبرز النصائح التي يجب على سكان المناطق الساحلية اتخاذها لحماية المنازل من الأمطار الغزيرة، في السطور التالية..

مخاطر سقوط الأمطار بغزارة على الأسطح

وصول مياه الأمطار إلى حديد الخرسانة، من أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع الأسطح بسبب الصدأ الذي يصيب الحديد الموجود في المباني، ويقلل من تماسك السطح، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها إذا لم تكن قد قمت بعزل الأسطح.

نصائح لحماية الأدوار الأخيرة لسكان السواحل الشمالية

إذا كنت في الدور الأخير فيجب أن تتأكد من وجود صرف "مزراب" في السطح وأنه غير "مسدود" بسبب الأتربة.

في بعض الأحيان لا يكون هناك تصريف في الأسطح، يمكن أن تقوم بعمل تصريف بأقل الإمكانيات فكل ما تحتاجه هو شاكوش و"أجنة" أو مفك، لكن خلال عمل الصرف يجب أن تتأكد أنه في مكان منخفض حتي يتم تسريب المياه.

إذا كانت مساحة السطح كبيرة يمكن عمل أكثر من تصريف للمياه.

يفضل تنظيف السطح من أي بقايا رمل أو أخشاب أو أثاث قديم، لأن تلك الأشياء تمتص مياه الأمطار وتحتفظ بالرطوبة.

إذا لم تكن تستطيع التخلص من الأشياء الموجودة على السطح فعلى الأقل قم بوضع "مشمع كبير" يعمل كعازل.

من ضمن الحلول السريعة لحماية السقف، هو أن تقوم بعمل "سقية بلاط السطح" من خلال استخدام أسمنت لباني ومواد أخرى، يعمل كعازل للأسطح.