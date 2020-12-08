"حامد" يحصد 147 صوتا و"دقدق" 130 في اللجنة 15 بحلوان

أسفرت نتائج الفرز الأولية في اللجنة رقم 15، ومقرها مدرسة هدى شعراوي التجريبية، التابعة للدائرة رقم 19 بحلوان، عن تقدم مرشح حزب مستقبل وطن عبدالنعيم حامد بعدما حصل على 147 صوتا انتخابيا، يليه في المركز الثاني المرشح مصطفى إسماعيل دقدق بـ130 صوت.

وفي المرتبة الثالثة، جاء المرشح عرفة صالح بـ95 صوت، يليه النائب حمدي عبدالوهاب بـ59 صوت، ثم المرشح إبراهيم محجوب بـ58 صوت.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة الفرعية، رقم 15 بمدرسة هدى شعراوي 5393 صوت انتخابي، حضر منهم 236، وكان إجمالي الأصوات الصحيحة منها 215، بينما كان إجمالي عدد الأصوات الباطلة 21 صوت.

وتضم الدائرة رقم 19 بحلوان 4 مناطق رئيسية وهم التبين والمعصرة ومدينة 15 مايو وحلوان، يتنافس فيها في جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين اثنين، وهم اللواء عبد النعيم حامد، مرشح حزب مستقبل وطن، وعرفة صالح عن نفس الحزب، ومصطفى إسماعيل المرشح المستقل، وإبراهيم محجوب المرشح المستقل أيضا.