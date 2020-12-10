البالطو يصل لـ2500 جنيه.. أسعار الجواكت قبل فصل الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة، يصبح ارتداء الجواكت خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل أمر ضروري، وتستعرض "الوطن" أسعار الجواكت في الأسواق هذا العام بمختلف أنواعها:

أسعار الجواكت الجلد

تراوحت أسعار الجواكت الجلد بين 500 جنيها و1200 جنيها.

أسعار الجواكت الصوف

بدأت أسعار الجواكت الصوف من 200 جنيها حتى 1700 جنيها.

أسعار الجواكت البامب

تراوحت أسعار الجواكت البامب بين 300 جنيها ووصلت لـ1500 جنيها.

أسعار البالطو

بدأت أسعار البالطو في الأسواق من 600 جنيها حتى 2500 جنيها.

أسعار السويت شيرت

بدأت أسعار السويت شيرت من 150 جنيها حتى 500 جنيها.

أسعار ملابس الشتاء في وكالة البلح

وفي وكالة البلح هذا العام، بدأ سعر الجاكت البامب الرجالي بين 150 جنيها حتى 400 جنيها، ويبدأ سعر الجواكت البامب الحريمي من 100 جنيها حتى 400 جنيها.

أما البنطلون الرجالي بدأ سعره من 40 جنيهًا حتى 60 جنيهًا، والبنطلون الحريمي يتراوح سعره من 60 جنيهًا حتى 80 جنيهًا.

و يبدأ سعر البلوفر الرجالي من 50 جنيهًا حتى 80 جنيهًا، والحريمي من 35 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أما البلوفرات الأطفالي بدأت أسعارها من 15 جنيهًا حتى 40 جنيهًا، والجواكت الأطفالي تراوح سعر الجاكت بين 50 جنيهًا حتى 80 جنيهًا.

أسعار مشروبات الشتاء

وجاءت متوسط أسعار أبرز مشروبات الشتاء بمحلات العطارة كالتالي:

وجاءت أسعار مشروبات الشتاء كيلو حمص الشام بـ 26 جنيها، وكيلو السحلب بـ 30 جنيهًا، أما سعر كيلو البليلة هو 8 جنيهات، وسعر كيلو المغات: 150 جنيهًا، أما كيلو الكركديه يتراوح سعره بين 44 جنيهًا، و50 جنيهًا، وكيلو الكاكاو بـ 60 جنيهًا، وكيلو القرفة بـ64 جنيهًا، أما كيلو الحلبة بـ 50 جنيهًا.