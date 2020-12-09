انفجار "تنك أكسجين" محمل على سيارة نقل بالطريق الحر في بنها

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب فى سيارة نقل على الطريق الحر "شبرا – بنها" اليوم بـ "تنك" أكسجين إثر إشتعال النيران به ما أدى إلى إنفجاره وتعطل الحركه المرورية على الطريق قرابة الساعة، لحين الانتهاء من السيطرة على النيران وسحب السيارة وإعادة الحركة المروروية دون خسائر بشرية.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فطلبت تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان ملابساته.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، بتوقف الطريق الحر "شبرا – بنها" بنطاق دائرة مركز بنها إثر إشتعال النيران فى سيارة نقل محملة بـ"تنك أكسجين".

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بـ"تنك أكسجين" حدث بها ماس كهربى واشتعلت النيران، ما ادى لانفجاره وسادت سحابة دخانية على الطريق فى الإتجاهين أدت إلى توقف حركة السيارات، وهرعت 4 سيارات إطفاء للسيطر ة على ألسنة النيران دون خسائر بشرية، فيما باشر العميد عبد العظيم محمد، مدير الإدارة العامة للمرور، رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات.